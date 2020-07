Erste Frage: "Woran erkennt ihr, dass ihr in einem T1 Samba sitzt?" Klar doch: an der geteilten Frontscheibe. Aber woran noch? Am V-förmigen Chromband auf der Schnauze? An den 21 Fenstern? Der zweiflügeligen Seitentür? Bernd Hagmeyer grinst. Auch wenn diesmal wahre Bulli-Kenner in seinem Auto sitzen, kann er sie doch noch mit dem einen oder anderen Detail aufs Glatteis führen.