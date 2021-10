Von Martina Scherf

Der Vulkanologe Ulrich Küppers ist zusammen mit zwei Kollegen und 17 Studenten vom Department für Geo- und Umweltwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München vor wenigen Tagen nach La Palma geflogen, um im Rahmen einer studentischen Exkursion vulkanische Ablagerungen zu untersuchen. In diesem Jahr bietet sich ihnen die seltene Möglichkeit, den Cumbre Vieja ("alter Gipfel") in Aktion zu erforschen. Seit drei Wochen spuckt der Vulkan riesige Mengen glühender Lava aus. Man erreicht Küppers und seinen Kollegen Corrado Cimarelli am frühen Morgen am Fuß des Berges.