In Zeiten von Fake News muss man wachsam sein. Selbst dann, wenn man Post vom Oberbürgermeister bekommt. Da schreibt dieser Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München Dutzenden Mietern eines Schwabinger Wohnblocks, dass eben dieser Wohnblock gerade verkauft worden sei. Dass die Stadt München aber alles ihr Mögliche tun werde, in den Vertrag zwischen bisherigem und künftigem Eigentümer einzusteigen und die Anlage zu kaufen. Also das Vorkaufsrecht auszuüben. Der Verkauf ist für viele Mieter eine schlechte Nachricht, weil sie Mieterhöhungen befürchten, aber die Rettung naht in Gestalt der Stadt.

Aber dieser Brief, ist er echt? Da ist zwar das Stadtwappen oben rechts, aber kein Name des Oberbürgermeisters. Es fehlen auch Adressfeld und Datum, und dann sind manche Zahlen in rot geschrieben und zwei Absätze gelb hinterlegt. Und das aus dem Rathaus? Nein, der Brief ist kein Fake. Aber wachsam zu sein ist trotzdem ratsam. Denn was das Sozialreferat im Namen von Dieter Reiter in gelb ankündigt, dass die Stadt in Einzelfällen immer noch das Vorkaufsrecht ausüben könne und deshalb jede Mietpartei an einer Befragung teilnehmen möge, das ist zwar auch kein Fake - aber ein bisschen arg farbig aufgetragen.

Tatsächlich ist die Stadt seit einem Urteil im November 2021 zum Zuschauen gezwungen, wenn in einem Erhaltungssatzungsgebiet ein Haus den Eigentümer wechselt. In den Vertrag einsteigen darf sie nur noch, wenn das Haus zu großen Teilen leer steht (und welches Haus in Privateigentum steht schon leer?) oder das Gebäude eine Bruchbude ist (auch danach muss man lange suchen). Kurzum, die Mieterinnen und Mieter des Blocks an der Ecke Schleißheimer/Karl-Theodor-Straße müssen ihre Hoffnung einfangen. Immerhin, sie haben inzwischen eine Mietergemeinschaft gegründet, erzählt Uwe-Michael Gutzschhahn, der seit 21 Jahren dort wohnt. Was die künftigen Eigentümer vorhaben, weiß noch niemand. Die Bewohner aber wissen, dass sie sich für den Erhalt ihrer Gemeinschaft einsetzen wollen, und für dieses um 1930 errichtete Haus. Es steht unter Denkmalschutz, als Beispiel für den Baustil der Neuen Sachlichkeit. Über neue Sachlichkeit, sprich: genauere Information im OB-Brief, hätten sich manche jetzt enttäuschte Mieter gefreut.

Jahrelanges Versteckspiel um die zweite Stammstrecke Es gab vor den jüngsten Wahlen Hinweise, dass der neue S-Bahn-Tunnel deutlich teurer und viel später fertig werde als geplant. Warum haben Söders Regierung und die Deutsche Bahn geschwiegen? (SZ Plus)

Stadt will 117 Wohnungen in Schwabing kaufen Eine Firma aus Luxemburg bietet die Anlage zwischen der Schleißheimer Straße und der Gernotstraße für 83 Millionen Euro an. Die grün-rote Koalition will zugreifen. (SZ Plus)

Serge Gnabry gratuliert, Benjamin Pavard prostet und Ralf Moeller schwärmt Prominente Gäste nach rechts, unbekanntere nach links: Bei der Geburtstagsfeier im H'ugo's zeigt sich einmal mehr, wie und warum das Lokal von Ugo Crocamo zum bekanntesten Party-Italiener des Landes geworden ist.

Ankie Spitzer sagt München-Besuch ab Die Hinterbliebenen-Sprecherin will nicht nach Deutschland reisen, solange die Entschädigungsfrage nicht geklärt ist. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle zeigt Verständnis und spricht von "Staatsversagen".

Dieter Reiter lässt sich mit "Grauen Wölfen" ablichten Vom Oberbürgermeister kursieren Handy-Fotos mit türkischen Rechtsradikalen. Dieter Reiter distanziert sich von den Bildern.

Helmut Markwort zieht beleidigt von dannen Nachdem die Kreis-FDP einen anderen Kandidaten bevorzugt, will der Abgeordnete seine politische Karriere in einem anderen Stimmkreis fortsetzen.

Baumaschinen in Flammen Der Schaden auf dem Gelände in Obersendling geht in die Hunderttausende. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Das Kommissariat für politisch motivierte Taten von links ermittelt.

75-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand Dichter schwarzer Rauch dringt am Sonntagnachmittag aus mehreren geborstenen Fenstern eines Hauses in Obersendling. Die Feuerwehr startet sofort mit der Brandbekämpfung - doch für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.

