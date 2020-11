Detailansicht öffnen Bei Radfahrern beliebt, aber nach Ablauf der Testphase im Herbst zunächst wieder abzubauen: Die sogenannten Pop-Up-Radwege in München. (Foto: Robert Haas)

"Pop-up-Radwege verschwinden wieder" vom 26. Oktober, "Es bleibt beim Versuch" vom 27. Oktober und "Spuren für den Winter" vom 28. Oktober:

Schutz der Schwächeren

In den Ausschüssen scheint man nur von Auto- und Radfahrern zu sprechen. Dass auch der Fußgänger mehr Platz und Sicherheit durch diese Testphase erhalten hat, wird wohl übersehen. Beispiel Zweibrückenstraße: Hier haben sich die Fahrradspuren auf der Fahrbahn sehr bewährt, da a) die Radwege und b) die Fußwege bisher viel zu schmal sind, was nicht nur bei Schülergruppen vom Deutschen Museum gefährlich wird. Zudem halten immer wieder anliefernde Fahrzeuge der anliegenden Läden auf der Südseite, so dass Radfahrer vom schmalen alten Radweg auf den Gehweg ausweichen müssen.

Die Nordseite vor dem S-Bahn-Zugang durch die Passage ist ohne Radweg auf der Fahrbahn durch abgestellte Fahrräder brutal verstellt, was man in der Coronazeit mit Forderung nach "Abstand" halten leider so sagen muss. Radfahrer und Fußgänger werden nach Ende der Testphase also wieder dicht zusammengedrängt (Katastrophe an den Ampeln), während die Kfz mit einem Insassen genüsslich vorbeifahren - oder zugegeben jetzt im Stau wegen der Baustelle Ludwigsbrücke stehen. Es ist verantwortungslos, hier den Radfahrern und Fußgängern den neu gewonnenen Raum wieder zu nehmen. Stattdessen wird nach Münchner Art erst einmal wieder endlos diskutiert - zu Lasten umweltschonender Verkehrsteilnehmer: der Radfahrer und - als Schwächste - der Fußgänger! Frank Becker-Nickels, München

Die SPD versteht da was nicht

Um schön Verantwortung von sich zu weisen, versteckt sich die SPD beim Thema "Pop-up Radwege" bequemerweise hinter dem Vorwand, es müsse mehr "Bürgerbeteiligung" geben. Problem an der Sache? Es gab schon eine Bürgerbeteiligung zum Thema Verkehrspolitik. Sie hieß Radentscheid und Kommunalwahl. Die autofreundliche schwarz-rote Verkehrspolitik wurde abgewählt, eine grün-rote klimafreundliche Verkehrspolitik wurde gewählt und hat versprochen, den Radentscheid umzusetzen. Die SPD scheint aber, indem sie das Volk zu jeder kleinsten Umgestaltung des Straßenraums befragen will, das Konzept der repräsentativen Demokratie nicht verstanden zu haben. Sie sollte endlich ihren Job machen und den klaren Willen des Volkes umsetzen. Man würde denken, die SPD hätte aus den Wahlkampagnen der letzten Jahre mit ihren katastrophalen Ergebnissen ihre Lehre gezogen, und dass sie endlich für was stehen würde. Leider nicht. Stattdessen macht sie gerade noch genug, um den Koalitionspartner nicht zu viel zu ärgern, aber nicht genug, um überhaupt was auf die Reihe zu kriegen. Die Wähler sind nicht dumm und merken, dass die SPD den Fortschritt ausbremst. Somit steht die SPD vor der Wahl: eher wie Paris, wo eine sozialistische Oberbürgermeisterin aggressive Fahrradpolitik betreibt und mit einem klaren Mandat wiedergewählt wurde; oder doch lieber wie Stuttgart oder Freiburg, wo die SPD schon längst in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Carl Pickerill, München

Naheliegend

Die Radspuren auf der Rosenheimer Straße wurden offenbar nur von wenig mehr Radfahrern genutzt als vorher. Dazu gibt es jetzt Staus durch Rechtsabbieger und nur eine Autospur pro Richtung. Warum wählt man nicht die naheliegende und preiswerte Lösung und macht die fast parallele und wenig befahrene Balanstraße zur Radfahrstraße? Das käme den Radfahrern und dem Autoverkehr zugute. Rudolf Böhler, München

Brutaler Rückschritt

Ich protestiere gegen die Abschaffung dieser Radwege! Mir graut es schon wieder davor, wenn ich in der Gabelsbergerstraße (Einbahnstraße) das Haus verlasse und auf den Gehsteig trete. Es gibt dann wieder zwei Autospuren und aufgrund der extrem hohen Autodichte hier häufig Stau. Dann kann kein Fahrradnutzer mehr an den Autos vorbei fahren. Die Radler und E-Scooter-Nutzer nehmen dann den Gehsteig und kommen von beiden Seiten (zwischen Barer- und Türkenstraße) angeschossen. Das ist eine extrem belastende Situation für mich in diesem Abschnitt. Leider ist immer noch keine Aussicht auf einen geteilten Geh-/Radweg auf Pinakothekenseite Richtung Westen. Dies würde auch die Situation entspannen. Elisabeth Holler, München

Versagen der Stadtpolitik

Die Vollversammlung des Münchner Stadtrates hat darüber entschieden, den sommerlichen Verkehrsversuch der "Pop-up-Bikelanes" in unserer Stadt zu beenden, um dann nach einer Evaluation der vergangenen Verkehrsversuchs-Monate im Frühjahr 2021 über die weitere Radverkehrswege-Planung zu beraten. Wenn sie sich die aktuelle Situation in der Zweibrückenstraße - mit oder ohne radelnde Demonstrantinnen und Demonstranten - genau anschauen, dann wird ihnen die räumlich enge Situation vor der Zweibrückenstraße 8 mit der dort befindlichen Corona-Teststation auffallen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Münchner Stadtpolitik und Stadtverwaltung den schmalen Radweg dort wieder als Pflichtradweg in der Zweibrückenstraße verantworten möchten. Aber andererseits: Der Zustand auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim S-Bahn-Ausgang Isartor ist sowieso auch schon ein permanentes Versagensbeispiel der Münchner Stadtpolitik und Stadtverwaltung. Herbert Gerhard Schön, München

Radspur hilft auch Bussen

Bisherige Berichte gehen nicht auf die positiven Effekte der Pop-up-Radspuren für die MVG-Busse in der Maxvorstadt ein. Denn die regelmäßige Beobachtung hat gezeigt, dass auch die MVG-Busse von den eingerichteten Pop-up-Radwegen jedenfalls in der Maxvorstadt enorm profitierten. Die Bezeichnung "Pop-up-Radwege" lässt diesen positiven Effekt auf die MVG-Busse außer Acht; denn es handelte sich auch um "Pop-up-Bus-Spuren" für den Öffentlichen Nahverkehr. Ich rege daher dringend an, den Verkehrsversuch mindestens bis zum Frühjahr 2021 zu verlängern. Gerade die Erfahrungen mit dem Winterbetrieb und deren gründliche Analyse in der Zusammenschau mit dem Sommerbetrieb 2020 können eine optimale Grundlage für die Bewertung sein. Viele Menschen werden auch im Winter angesichts der Corona-Pandemie weiterhin mit dem Rad fahren und nicht auf Bus und Straßenbahn umsteigen. Klaus Bäumler, München