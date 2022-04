"Zwiesprachen zwischen gestern und heute" heißt eine beliebte Reihe der Münchner Volkshochschule. Sie ist Teil des Programms "Erinnerung für die Zukunft - jüdisches Leben in Deutschland", in der historische und zeitgenössische Persönlichkeiten aufeinander treffen. Am Mittwoch, 20. April, um 19 Uhr wird der Philosoph Wolfram Eilenberger in der Volkshochschule in seine und in Walter Benjamins literarischen Werke eintauchen und die unterschiedlichen Einflüsse von jüdischer Theologie und Marxismus entdecken. Am Dienstag, 26. April, zur gleichen Zeit, kommentiert Micha Brumlik Hannah Arendts Beziehung zum Judentum und ihre politisch-philosophischen Gedanken.

Zwiesprachen zwischen gestern und heute, Mi., 20. April, und Di., 26. April, jeweils 19 Uhr, Bildungszentrum Einstein 28, Einsteinstraße 28, Anmeldung unter Telefon 089/480066239 oder www.mvhs.de