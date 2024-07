Da können sich die Wittelsbacher warm anziehen: Etwas wie das „Landschaftskleid“ des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen (1585–1656) gibt es nur in Dresden. Was es mit diesem Prunkgewand auf sich hat, kann man trotzdem nun in München erfahren. Ein Vortrag der Kunsthistorikerin Messalina Mayer für die Stiftung Denkmalschutz gibt Auskunft – und dies im Suresnes-Schlössl, einem Ort, der mit seinem Garten, mitten in Schwabing, selbst ein Stückchen Landschaft birgt.