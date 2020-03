Der Deutsche Schäferhund hat bis heute keinen guten Ruf. Adolf Hitler schätzte ihn bekanntlich sehr, wie überhaupt Hunde, "die keinen zu starken eigenen Willen haben, die aufs Wort gehorchen und gefügig sind", schreibt Jan Mohnhaupt. Der Autor hat sich für sein Buch "Tiere im Nationalsozialismus" (Hanser) zwar mit den unterschiedlichsten Tieren beschäftigt, doch allein schon anhand des Hundes lässt sich die Ideologie der Nationalsozialisten gut erklären: So wie der Deutsche Schäferhund sollte zum Beispiel auch der "deutsche Volkskörper" rein gezüchtet werden.

Bei einem Vortrag und Gespräch im NS-Dokumentationszentrum wird der Autor und Journalist erklären, wie sehr Tiere im nationalsozialistischen Alltag von Bedeutung waren - und auch instrumentalisiert wurden. In der Pflege von Raupen des Seidenspinners, deren Seide für Fallschirme gebraucht wurde, sollten sich zum Beispiel schon Zwölfjährige an der Heimatfront nützlich machen. Anhand des Kartoffelkäfers wiederum lernten die Schulkinder früh, was ein "Schädling" und "Parasit" war - und dass dazu nicht nur Tiere zählten, sondern auch Menschen. Mohnhaupt beschreibt damit eine systematische Verschiebung von Grenzen durch die Nationalsozialisten: Sie machten bestimmte Tiere zu "Herrentieren" und degradierten gleichzeitig Menschen zu "Untermenschen", zu "Menschentieren".

Tiere im Nationalsozialismus, Mi., 18. März, 19 Uhr, NS-Dokumentationszentrum, Max-Mannheimer-Platz 1, Eintritt frei