Was ist bloß mit den USA los? Woher kommt das Gift im politischen Betrieb? Das Lügen, Denunzieren und Dämonisieren, der Hass auf Minderheiten und die Unerbittlichkeit gegenüber den Schwachen? Wie konnte die Weißglut zur politischen Betriebstemperatur werden? Donald Trump und sein MAGA-Movement haben Wurzeln, die weit zurückreichen, wie Bernd Greiner in seinem Buch Weißglut: Die inneren Kriege der USA. Eine Geschichte von 1900 bis heute darlegt. Im „Book Talk“ am 17. September um 19.30 Uhr im Amerikahaus erzählt er von dieser Geschichte, verfolgt den politischen Rechtsruck zurück, was ebenso erhellend wie bedrückend ist. Kooperationspartner der Veranstaltung sind der C. H. Beck Verlag und die Evangelische Stadtakademie.

Ebenso dringlich stellt sich aber auch die Frage: Wot se Fack, Deutschland? In der zweiten Ausgabe des Skeptischen Salons am 17. September um 19 Uhr diskutiert der Physiker und Kabarettist Vince Ebert mit dem Philosophen und LMU-Privatdozenten Nikil Mukerji über die zentralen Thesen seines neuen Buches und darüber, was seiner Meinung nach schiefläuft in Deutschland.

Ebert verkörpert eine seltene Schnittstelle zwischen Wissenschaft, öffentlichem Diskurs und Unterhaltung. Als promovierter Physiker nutzt er kabarettistische Formate, um komplexe gesellschaftliche und ökonomische Themen zugänglich zu machen. In seinen Augen ist die Welt aus den Fugen geraten. Gefühle zählen mehr als Fakten – und es droht die Gefahr, genau diejenigen Dinge zu verlieren, die die abendländischen Gesellschaften zum Erfolgsmodell gemacht haben: Rationalität, Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit. Im Salon Luitpold überlegt er, warum sich der Zeitgeist mehr und mehr von der Wissensgesellschaft und einer offenen Debattenkultur verabschiedet hat und eigentlich eine Renaissance der Aufklärung nötig wäre.

Zurück in die Antike bewegt sich ein Vortrag mit dem Titel Erinnern und Vergessen: Gorgo, eine Frau aus dem Königshaus von Sparta. Die Referentin Denise Reitzenstein ist Historikerin an der LMU München und ausgewiesene Kennerin des antiken Sparta und der spartanischen Gesellschaft. Die Veranstaltung am 16. September um 19 Uhr gehört zur Sonderausstellung „Ein gut Theil Eigenheit“ im Abgussmuseum, die sich den Biografien von Archäologinnen widmet.

Eine der kunstvollen Nok-Terracotta-Figuren, die im ersten Jahrtausend vor Christus in Zentralnigeria entstanden und in den 1940er-Jahren zufällig entdeckt wurden. (Foto: Peter Breunig/Goethe-Universität Frankfurt/Main)

Weit in die Vergangenheit zurück reicht auch ein Vortrag im Kontext der Ausstellung „Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ am 18. September um 18 Uhr im Forum der Ärchäologischen Staatssammlung in der Lerchenfeldstraße 2. Gabriele Franke vom Institut für Archäologische Wissenschaften an der Goethe Universität Frankfurt spricht über Das Geheimnis der Nok-Kultur in Nigeria –Frühe Kunst in Afrika.

Im ersten Jahrtausend vor Christus entstanden in Zentralnigeria kunstvolle Tonfiguren, die in den 1940er-Jahren zufällig entdeckt wurden. Sie sind die ältesten großformatigen Skulpturen im subsaharischen Afrika. Die Goethe-Universität Frankfurt hat von 2005 bis 2020 die Spuren der „Nok“ genannten Kultur erforscht und neue Erkenntnisse zur Lebensweise dieser frühen Bauern gewonnen. Dabei konnte auch das Rätsel der Tonfiguren gelüftet werden (Eintritt frei).

In der Graphic Novel „Im Demenzlabyrinth“ erzählt Albin Zauner von den Erfahrungen eines Schriftstellers, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist. (Foto: Albin Zauner)

Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Demenz – eine Erkrankung, die nicht nur Betroffene selbst, sondern auch ihr soziales Umfeld vor große Herausforderungen stellt. Im Herbst widmet sich die Stadtbibliothek Bogenhausen mit Vorträgen, Workshops und offenen Gesprächsangeboten diesem Thema.

Der Kunsttherapeut Albin Zauner spürt in seiner Graphic Novel Im Demenzlabyrinth der Frage nach, wie Menschen mit Demenz ihren Alltag erleben. In seiner Bildgeschichte erzählt er von den Erfahrungen eines Schriftstellers, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist. Die Originalzeichnungen für seine Graphic Novel werden in der Stadtbibliothek Bogenhausen ausgestellt. Zur Vernissage am 19. September um 18 Uhr gibt es einen Vortrag und ein Gespräch mit dem Künstler (ohne Anmeldung). Das ganze Programm der Reihe ist unter www.muenchner-stadtbibliothek.de einsehbar.