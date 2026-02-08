Leonie Plaar ist queer, politische Aktivistin, Historikerin – und Tochter eines AfD -Mitglieds. Tatsächlich wählen fast alle ihrer nahen Verwandten die sogenannte Alternative für Deutschland . Bis sie die Reißleine zog und den Kontakt abbrach, hat sie deren Radikalisierungsprozess miterlebt, erfahren, was es bedeutet, wenn sich politische Gräben durch Familien ziehen.

In ihrem im vergangenen Herbst erschienenen Buch Meine Familie, die AfD und ich macht sie die Radikalisierung der vergangenen Jahre entlang ihrer persönlichen Familiengeschichte nachvollziehbar. Am 20. Februar um 19.30 Uhr spricht sie in der Münchner Stadtbibliothek in Neuhausen über ihre Analysen und auch darüber, wie es sich anfühlt, wenn der eigene Vater Teil einer Bewegung wird, die sich gegen alle Werte richtet, die sie selbst verkörpert. Der Eintritt ist frei.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907 bis 1944) in einer Aufnahme aus den frühen 1930er Jahren. Sein Attentat gegen Hitler bezahlt er mit dem Tod. (Foto: dpa)

Parallel spüren am 20. Februar Helmuth Kiesel und Thomas Karlauf im Salon Luitpold der Verbindung von Stefan Georges Dichtung und dem Widerstand im Dritten Reich nach: Unter dem Titel Georges „Geheimes Deutschland“ und Stauffenbergs Widerstand untersuchen sie Georges spätes, oft missverstandenes Gedicht von einem „geheimen Deutschland“. Zu dem geheimnisumwobenen Kreis, den der charismatische, aber auch umstrittene George (1868 bis 1933) um sich scharte, gehörte auch Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907 bis 1944), sodass sich die Frage stellt, inwiefern der spätere Hitler-Attentäter von Georges Gedanken geprägt war. Kiesel, emeritierter Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte und Karlauf, der sowohl über George als auch über Stauffenberg publiziert hat, analysieren, ob es eine direkte Linie vom George-Kreis zu den Attentätern des 20. Juli gab. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Künstler Polyklet aus Argos schuf um 440 v. Chr eine Statue, die als Speerträger oder ‚Doryphoros‘ große Berühmtheit erlangte. Hier der (Gips-) Abguss einer römischen Kopie. (Foto: Roy Hessing/Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke)

Ein Blick weit zurück in die Epoche der griechischen Hochklassik offenbart interessante historische Aspekte des Themas Verherrlichung und Verklärung. Am 10. Februar um 19 Uhr lädt das Museum für Abgüsse in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule zu einer neuen Ausgabe des Formats Antikes Duett: Der Archäologe Sascha Priester und die Historikerin Annalisa Calapá befassen sich anhand visueller und textlicher Quellen mit dem Thema: Über sich hinauswachsen – Verherrlichung, Vergöttlichung, Verklärung.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die Podiumsdiskussion Die Demokratie stärken, ohne ihr Fundament zu gefährden am 23. Februar um 18 Uhr in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in der Residenz. Rechtsstaatliche Prinzipien geraten in vielen Demokratien zunehmend unter Druck. Die Justiz ist das institutionelle Rückgrat des Rechtsstaats, doch ihre Wirksamkeit beruht auf einer fragilen Grundlage: dem Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen. Ist blindes Vertrauen in die Demokratie überhaupt wünschenswert? Darüber diskutieren Gabriele Britz (Professorin für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt), Irena Lipowicz (Professorin em. für Verwaltungsrecht an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau) und Moshe Zimmermann (Professor em. für Neuere Geschichte, Hebräische Universität Jerusalem).

Auf dem Bau, im Schlachthof, im Lager großer Versandunternehmen: Die deutsche Wirtschaft ist auf ausländische Beschäftigte angewiesen. Wie sind die Umstände dieser Beschäftigten und wie kann man sie verbessern? Der Autor Sascha Lübbe hat für sein Sachbuch Ganz unten im System Erfahrungsberichte aus Bau- und Fleischwirtschaft sowie der Transportbranche gesammelt. Diese diskutiert er am 12. Februar um 18.30 Uhr mit Vertretern des DGB Bayern im Bellevue di Monaco.

Beamen für Babyboomer: Leonard Nimoy, William Shatner & James Doohan als Mr. Spock, Captain Kirk und Scotty (von links) erlebten von 1972 an ihre Weltraumabenteuer auch im deutschen Fernsehen. (Foto: imago images)

Wer „Star Trek“ hört, denkt unweigerlich an Beamen und Warp-Geschwindigkeit. Doch neben diesen Science-Fiction-Elementen erzählt die Serie seit 1965 eine Utopie: Die Menschheit überwindet Krieg, Armut, Krankheit und Verbrechen zugunsten von Frieden, Wohlstand und Pluralismus.

In seinem Vortrag Star Trek: 60 Jahre Utopien zeigt Martin Jost am 24. Februar um 18 Uhr in der Münchner Volkshochschule in der Einsteinstraße 28 anhand von Ausschnitten, wie Erzählkonventionen, die Marktlogik des Fernsehens, sowie reale Zeitgeschichte die Utopien der Serie formten. Zu diesen gehört unbedingt ein Kuss, der im November 1968 Geschichte schrieb: Nichelle Nichols, die als Leutnant Uhura in der Serie bekannt wurde und dort Stereotype ins Wanken brachte, küsste den von William Shatner gespielten Captain James T. Kirk. Die Szene gilt als erster Kuss einer schwarzen Frau und eines weißen Mannes in einem der großen US-Networks. Wenn das nicht gelebte Utopie ist.