Der Erfolg faschistischer Bewegungen und Parteien lässt sich nicht allein mit Angst und Wut erklären. Ebenso ausschlaggebend sind die Lust und das Vergnügen an Gewalt und Aggression, meint die Historikerin Dagmar Herzog von der City University of New York. So sei Rassismus besonders intensiv, wenn er erotisch aufgeladen sei, etwa, wenn Migration als sexuelle Bedrohung für deutsche Frauen dargestellt werde. Neben diesem „sexy Rassismus“, so Herzog, sei eine obsessive Behindertenfeindlichkeit elementarer Grundbaustein radikalrechter Programme.

Mit Blick auf die USA und Deutschland spricht sie am 19. Mai um 19 Uhr mit der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky (LMU) über die historischen Verbindungen zwischen Rassismus und sexualisierten Gewaltbildern. Die Veranstaltung „Der neue faschistische Körper“ zitiert den Titel von Herzogs gleichnamigem Buch und findet in Kooperation mit der Bayerischen Amerika-Akademie im NS-Dokumentationszentrum statt. Der Eintritt ist frei.

In seiner Talkreihe „Das Ratschkartell“ empfängt der Münchner Kabarettist und Stimmenimitator André Hartmann Prominente aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Tastenkünstler dabei selbstverständlich selbst. Am 4. Mai um 20 Uhr erwartet Hartmann den Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume als Gast im Silbersaal des Deutschen Theaters. Wer weiß, vielleicht berichtet der Wissenschaftsminister auch von seinem Besuch in der Studentenstadt, in der er in der vergangenen Woche den Stand der Sanierungen inspizierte. Außerdem darf sich das Publikum auf Beiträge der Mops-Liebhaberin, Käfer-Witwe und engagierten Tierschützerin Uschi Ackermann freuen.

Uschi Ackermann, die Witwe von Feinkost-König und Catering-Erfinder Gerd Käfer, mit Mops. privat

Vom Monat Mai an konzentrieren sich die Veranstaltungen im Abgussmuseum auf die römische Abteilung und das Projekt „Das antike Rom in Gips“, das im Juli endet. Präsentationen werfen Schlaglichter auf neu erworbene Objekte. Am Dienstag, 12. Mai, um 19 Uhr führt Amelie Lutz in „Augustus und die Macht der Bilder – Das goldene Zeitalter des ersten Kaisers“ ein. Von der kaiserlichen Repräsentation wechselt das Angebot am darauffolgenden Dienstag, 19. Mai, in den mythologischen Bereich. Um 19 Uhr vermittelt Andrea Schmölder-Veit „Roms Gründungsmythos – Die Wölfin und die Zwillinge“. Die Führungen und thematischen Erläuterungen dazu sind wie immer kostenlos und ohne Anmeldung.

Lassen sich Religionen ausstellen – und wenn ja, wie? Von dieser Frage ausgehend beschäftigt sich Patrick Felix Krüger am 12. Mai um 18 Uhr in seinem Vortrag „Religion(en) ausstellen im Spannungsfeld von Kult, Kunst und Museum“ mit der Präsentation religiöser Objekte in unterschiedlichen Kontexten. Im Museum Fünf Kontinente erläutert er die Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung verschiedener Religionen mittels Kunstobjekten, Figuren und Bildern sowohl in sakralen als auch musealen Räumen. Der Vortrag wird live über den YouTube-Kanal des Museums Fünf Kontinente gestreamt. Der Eintritt ist frei.

Der Publizist und Sozialdemokrat Kurt Eisner wurde im November 1918 zum ersten Ministerpräsidenten der bayerischen Republik gewählt – und drei Monate später erschossen. dpa

Einen Abend zur bayerischen Geschichte unter dem Titel „Kurt Eisner: Friedensbringer oder Revolutionär?“ gestalten die Historikerin Katharina Weigand und der Historiker Jörg Zedler am 8. Mai um 19 Uhr im Salon Luitpold. Eisners öffentliche Wahrnehmung ist zumeist auf seine letzten Lebensmonate und seine gelungene Revolution in Bayern 1918 verkürzt. Dabei dauerte es, bis aus dem studierten Philosophen und anschließenden Journalisten ein Revolutionär werden sollte. Mit Moderator Christian Gohlke, der das Kulturprogramm im Salon Luitpold kuratiert und an der Hochschule München unterrichtet, diskutieren die Podiumsgäste in diesem Zusammenhang vor allem, was zuletzt Eisners vorrangiges Ziel war: den Ersten Weltkrieg zu beenden oder die politischen Verhältnisse grundlegend zu verändern, also die Monarchie zu stürzen und an ihrer Stelle eine Republik zu installieren. Wobei an dem Abend in der Brienner Straße 11 auch die Frage untersucht werden soll, welcher Typ von Republik von Eisner eigentlich angestrebt wurde.