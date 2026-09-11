Blond steht für Reinheit, Verführung – und für ein hartnäckiges Klischee. In seinem Vortrag Blond wie das Licht. Eine Kulturgeschichte blonden Haars von Helena bis Marilyn am 21. September in der Kunsthalle München beleuchtet Ralf Junkerjürgen von der Universität Regensburg die Kulturgeschichte blonden Haars von der Antike bis nach Hollywood.

Basierend auf seinen Forschungen zu populärer Kultur, Rezeptionsästhetik und Film zeigt er auf, wie aus einem Ideal das Stereotyp der „dummen Blondine“ werden konnte. Eine ebenso unterhaltsame wie aufschlussreiche Reise durch Projektionen, Rollenbilder und Vorurteile, die bis heute nachwirken. Der Vortrag im Begleitprogramm der Ausstellung „Haar – Macht – Lust“ beginnt um 18.30 Uhr.

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Ebenfalls mit gesellschaftlichen Rollenbildern und Projektionen beschäftigt sich Silvi Carlsson in ihrem Vortrag Good Girl Exit – Feministische Kritik an Nettsein und weiblicher Sozialisation am 17. September um 19 Uhr im Bergson. Die Autorin und Psychologiestudentin behandelt in ihrer Arbeit Scham, emotionale Verfügbarkeit und die Frage, warum Frauen sich so oft selbst zurückstellen. Wie auch in ihrem Buch „Good Girl Exit. Vom Ende weiblicher Verfügbarkeit“ (Piper Juli 2026) thematisiert sie die Rolle der stets braven, verständnisvollen Frau und legt offen, wie tief der „Good-Girl-Komplex“ in Beziehungen, Karrieren und Körpern wirkt. Dabei verbindet sie psychologische Beobachtungen mit gesellschaftlichen Dynamiken und nimmt auch Beziehungsmuster ins Visier.

Im August 1936 eröffnet Adolf Hitler die Olympischen Spiele von Berlin. 1931 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) noch an die Weimarer Republik vergeben, machen die Nationalsozialisten sie zu einer riesigen Propaganda-Veranstaltung. In einem Land, das seit 1933 Konzentrationslager errichtet und jüdische Sportler und Sportlerinnen systematisch ausgeschlossen hatte.

Astrid Freyeisen (rechts) und Jasmin Brock, Host des Podcasts „Die Entscheidung“. Foto: Markus Konvalin/BR

Wie prägt uns diese olympische Geschichte bis heute? Ist es also eine gute Idee, wenn Deutschland sich für das Jahr 2036 – 100 Jahre danach – erneut bewirbt? Diesen Fragen spürt am 15. September eine Live-Veranstaltung mit Podiumsdiskussion zum BR-Podcast Mein Opa, die Nazis und Olympia mit einer sehr persönlichen Geschichte nach: Der Großvater der Historikerin und Journalistin Astrid Freyeisen hat damals den Rudervierer trainiert, der in Berlin Olympia-Gold gewann. Über die „braune Seite“ dieses Wettkampfs, seinen Einsatz für das NS-Regime, wollte er wie so viele in Deutschland später nie sprechen. Gemeinsam mit Jasmin Brock wird sie ihre Recherchen um 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum vorstellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gegenwärtig zeichnen sich tiefgreifende Umbrüche ab: Politische Ordnungen geraten unter Druck, Institutionen verlieren an Bindungskraft, und auch im Alltag wirken Beschleunigung, Digitalisierung und ständige Überreizung verunsichernd. Viele Menschen empfinden diese Entwicklungen als Verlust von Orientierung und Verlässlichkeit.

In dieser Situation richtet der Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Joachim Bauer in dem Gesprächsabend Was bedeutet es, Mensch zu sein? am 24. September um 19 Uhr im Salon Luitpold den Blick auf grundlegende Fragen: Was bleibt, wenn Gewissheiten brüchig werden? Welche Werte und Haltungen tragen eine Gesellschaft, auch unter veränderten Bedingungen? Im Zentrum stehen Überlegungen zu Zusammenhalt, Frieden und Menschlichkeit – und zu den Voraussetzungen, die es braucht, damit sie Bestand haben.

Den Mumien zwischen Ritual und Wissenschaft widmet sich Pia Kruszewski am 22. September um 18.15 Uhr in ihrem Vortrag im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst. Anhand unterschiedlicher Quellen – Texten, archäologischen Funden und den Mumien selbst – zeigt sie, wie Wissen über Mumifizierung gewonnen und miteinander verknüpft werden kann. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der experimentellen Umsetzung, bei der auch Balsamierungssubstanzen untersucht werden. Bei einem Umtrunk im Anschluss gibt es die Gelegenheit, mit der Referentin und untereinander ins Gespräch zu kommen.