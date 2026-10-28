Sie brechen Kriege vom Zaun, sie missachten Regeln und Recht, sie sind geprägt durch patriarchales und autoritäres Denken. Dennoch ist noch lange nicht ausgemacht, ob Männer wie Wladimir Putin und Donald Trump am Ende durchkommen mit ihrem Dominanzverhalten: In den USA stehen Midterm-Wahlen an, Trumps Sympathiewerte sind im Keller, und die USA begehen womöglich das, was der Historiker Timothy Snyder als „Selbstmord einer Supermacht“ bezeichnet . Das gilt auch für Russland , wo Wladimir Putin mit Männlichkeits- und Persönlichkeitskult, Propaganda und Terror darüber hinwegzutäuschen versucht, dass er die Zukunft seines Landes mit dem Krieg gegen die Ukraine und einer Militarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft womöglich auf lange Zeit verspielt hat.

Über Macho-Politik – Trump, Putin und die Rückkehr der Gewalt debattieren mit Moderatorin und Osteuropa-Expertin Cathrin Kahlweit die Politikwissenschaftlerin und Russland-Kennerin Sabine Fischer, die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major und der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Beginn ist am 29. Oktober um 20 Uhr im Residenztheater.

Joseph Beuys’ Installation „Das Ende des 20. Jahrhunderts“ in der Pinakothek der Moderne. Foto: Catherina Hess

Joseph Beuys war schon gezeichnet vom Tod, als er 1985 in den Kammerspielen seine legendäre Rede „Sprechen über Deutschland“ hielt. Frei und ohne Manuskript gab er Auskunft über sein künstlerisches Credo und Lebenswerk, dargeboten mit seinem ihm eigenen Humor. Seine Themen bleiben aktuell: Gerechtigkeit, Krieg und Frieden.

Joseph Beuys bei einer Veranstaltung der Grünen 1982 in Kempten. Peter Probst

Diese Sujets wird Sabine Kretzschmar am 1. November in einem Vortrag anhand seiner Installation Das Ende des 20. Jahrhunderts aufgreifen, einer Plastik aus 44 Steinen, die der Künstler im Innern eines erloschenen Vulkans nahe Kassel abtragen ließ. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Pinakothek der Moderne.

In der aktuellen Reihe „Orte der Macht“ spricht am 5. November um 18 Uhr Christof Flügel in der Archäologischen Staatssammlung über Karthago. Metropole der Macht am Mittelmeer. Karthago galt als Erzfeind Roms, war das Zentrum des punischen Imperiums und in römischer Zeit Provinzhauptstadt eines riesigen Gebietes, das von Algerien bis Libyen reichte. Basis sind die Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts Rom, die einzigartige Einblicke in die mehr als 1300-jährige Siedlungsgeschichte der Mittelmeermetropole bieten, von ihrer legendären Gründung durch die phönizische Prinzessin Dido 814 v. Chr. bis in die Spätantike. Der Vortrag in Zusammenarbeit mit der MVHS findet analog im Museum statt, alternativ ist neuerdings auch eine digitale Teilnahme möglich.

Denkmal für den Schauspieler Helmut Fischer („Monaco Franze“) vor seinem Stammcafé „Münchner Freiheit" auf dem gleichnamigen Platz in Schwabing. Alessandra Schellnegger

Am 15. November 2026 wäre Helmut Fischer 100 Jahre alt geworden. Große Geburtstagsfeste scheute er. Das Deutsche Theatermuseum feiert ihn trotzdem und lädt an diesem Tag ins Bergson Kunstkraftwerk ein, um an Leben, Werk und Wirkung des Münchner Schauspielers zu erinnern. In einem Podiumsgespräch zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer um 14.30 Uhr wird er aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert: Gesprächspartnerinnen sind Michaela May, Schauspielerin und Weggefährtin, Sybille Krafft, Historikerin und Autorin, sowie Beatrice Wichmann, Leiterin der Sammlung Schriftgut am Deutschen Theatermuseum. Letztere wird auch Einblicke in den Nachlass Fischers geben, den das Theatermuseum 2026 übernommen hat.

München um 1900: prächtige Bauten, neue Museen und Bahnhöfe, wirtschaftlicher Aufschwung und das Gefühl, dass Bayern eine gute Zukunft vor sich hat. Die Prinzregentenzeit zwischen 1886 und 1912/13 gilt bis heute als Bayerns „gute alte Zeit“. Doch war sie das wirklich? Was verbirgt sich hinter dem nostalgischen Bild vom Bayern unter Prinzregent Luitpold – und warum wurde gerade nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie die Erinnerung an diese Jahre so verklärt? Diese Fragen erörtern Katharina Weigand und Jörg Zedler in einem Podiumsgespräch unter dem Titel Bayerns „gute alte Zeit“ – zwischen Glanz, Aufbruch und Wirklichkeit am 6. November um 19 Uhr im Salon Luitpold.