Weißer Anzug, auf dem Kopf ein Helm mit Antenne, Ohren und hypnotisierenden Augen: So steht er da, menschengroß, unbeweglich und stumm: der „Psychonaut“. Was soll diese Kunstfigur und was verbindet ihr Erfinder Stefan Seffrin damit? Der Künstler ist für ungewöhnliche Fotoserien zwischen Pop und Irritation bekannt – in der Sonderausstellung Der Psychonaut – Das Staunen über die Welt (noch bis 19. Januar 2025 im Bayerischen Nationalmuseum ) erscheint die sympathische Fantasiefigur in Natur- und Brachlandschaften, Städten und Innenräumen, sie tritt als stummer Zeuge einer Zeit des Umbruchs, vielfältiger Krisen und des über allem schwebenden Damoklesschwerts Klimawandel auf. Am 14. November lädt Frank Matthias Kammel, Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, den Künstler zum Gespräch, um sich über die Figur des Psychonauten, die Inspirationen seines Schaffens und vieles mehr zu unterhalten.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Abend mit spannenden Einblicken, amüsanten Anekdoten und vielleicht einem neuen Blick auf die eigene Lebenswelt – ganz im Sinne des Psychonauten (18.30 Uhr, Saal 72, Bayerisches Nationalmuseum, ohne Anmeldung).

Der Künstler Stefan Seffrin, hier in der Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum, wird über die Inspirationen seines Schaffens Auskunft geben. (Foto: Bastian Krack/Bayerisches Nationalmuseum)

Vom Staunen über die Welt ist es für diesen jungen Mann nicht weit zum Leiden an der Welt – die Rede ist von Werther, dessen Schicksal Johann Wolfgang von Goethe vor 250 Jahren in seinem Briefroman Die Leiden des jungen Werther schilderte. Das gelang ihm so eindrücklich, dass der Roman einen regelrechten Skandal auslöste: Die einen, zumeist Jüngeren, identifizierten sich begeistert bis fanatisch mit dem unglücklichen Helden, seine Kleidung – blauer Tuchfrack, gelbe Weste, Kniehosen aus gelbem Leder – löste gar einen Modetrend aus. Die anderen, zumeist Älteren, lehnten den Roman um einen jungen Mann, der sich (natürlich nicht nur) aus Liebeskummer am Ende erschießt, wütend ab. Die Diskussion am 13. November um 19 Uhr im Salon Luitpold zwischen den Literaturwissenschaftlern und der Hochschullehrerin Christine Lubkoll, Christian Begemann und Christian Gohlke dürfte also spannend werden.

Nah am Wasser: Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. (Foto: Deutsches Museum)

Das Weltgeschehen aus wissenschaftlicher Sicht rückt das Deutsche Museum am 13. November in den Fokus: Im Zeichen des Klimawandels werden dessen Folgen in Mitteleuropa zunehmend messbar und manifestieren sich mit erheblichen Auswirkungen auf verschiedenste Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Klimaprojektionen deuten zudem auf eine weitere Zunahme von Extremwetterereignissen mit einem erhöhten Risiko von Dürreperioden, gepaart mit Hitzewellen und regionalen Starkregen hin. Die Herausforderungen für die Wasser- und Ressourcenwirtschaft erläutert Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung um 19 Uhr (Präsenz mit Livestream).

Einen Anstoß, über die Zukunft unseres Landes neu nachzudenken, will auch die Evangelische Stadtakademie geben: Am 13. November ist dort Till Kellerhoff, Programmdirektor des renommierten Club of Rome zu Gast. In der neuen Studie „Earth for All Deutschland“, dem Nachfolger des Bestsellers „Earth for All“ zeichnet der Thinktank zwei mögliche Zukunftsszenarien: Werden wir uns am Abgrund des „Weiter so“ bewegen, mit sich verschärfender Ungleichheit und eskalierenden Umweltkrisen? Oder werden wir durch mutige Veränderungen Demokratie und Wohlstand sichern? Darüber spricht Kellerhoff unter dem Titel Aufbruch in eine Zukunft für Alle: Die neue Studie des Club of Rome (19 Uhr, Präsenz mit Livestream).