Gerade war der 85-jährige Sänger Bob Dylan in der Münchner Olympiahalle zu hören . Zu sehen war allerdings nur eine Gestalt in hellem Hoodie mit übergezogener Kapuze, ähnlich dem schwarzen Modell, das er jüngst bei seinem Papst-Besuch trug. Aber wie heißt es doch so schön sinngemäß bei Paulus: „Glaube kommt vom Hören“. Und in der Tat: Einige Lieder, die in die Tiefe und unter die Haut gehen mit ihren Texten und ihrer emotionalen Intensität, haben etwas mit der Suche nach Gott zu tun. Ob nun bei dem religiös inspirierten Literaturnobelpreisträger Bob Dylan oder bei dem kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen , dessen Song „Halleluja“ unerwartet zum Welthit wurde.

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Beide verbinde das Nachspüren und Hörbarmachen dieser „Gottsuche“ in ihrer Musik, meint der evangelische Theologe Uwe Birnstein. An zwei Abenden führt er durch das Leben beider Künstler. Am 3. Dezember heißt es: Forever Young, Bob Dylan! Ein Rock-Rebell, der den Frieden besingt; am 17. Dezember geht es weiter mit Halleluja, Leonhard Cohen! Ein jüdischer Gottsucher, der unsere Herzen berührte. Die Kooperationsveranstaltungen der Evangelischen Stadtakademie mit der Münchner Volkshochschule beginnen um jeweils 19 Uhr in der Einsteinstraße 28.

Bei den Zwischenwahlen am 3. November erlitten Donald Trumps Republikaner eine deutliche Niederlage. Die Demokraten holten die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus. In dem Podiumsgespräch Die USA nach den Midterm Elections analysieren am 1. Dezember Volker Depkat (Universität Regensburg), Rieke Havertz (Die Zeit), Christian Lammert (FU Berlin) und Ursula Münch (APB Tutzing) die neuen Verhältnisse im Kongress und ihre Bedeutung für die Weltpolitik. Moderiert wird die Veranstaltung im Amerikahaus von der Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie Katja Sarkowsky. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Moralistik ist eine Tradition der europäischen Geistesgeschichte, die sich mit dem Nachdenken über die Kunst des guten Lebens beschäftigt. Unter dem Titel Die hohe Kunst der Gelassenheit führt Otfried Höffe am 26. November um 20 Uhr im Salon Luitpold durch das Denken der großen europäischen Moralisten, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Philosophie der Lebenskunst auseinandergesetzt haben: von Seneca und Epikur über Montaigne, Pascal und Gracián bis zu Lichtenberg, Goethe, Schopenhauer und Nietzsche.

Sachbuch : Der gefährdete Glücksfall Timothy Garton Ashs neues Buch ist eine große, nachdenkliche Liebeserklärung an Europa. Nur ganz manchmal liest sie sich fast wie ein Abschiedsbrief. SZ Plus Von Cathrin Kahlweit ...

Es gibt wieder Krieg in Europa, Diktaturen und Imperialismus. Dazu kommen nationalistische, rechtsextremistische Kräfte, die sogar in Deutschland auf Landesebene Wahlen gewinnen. Sind wir überhaupt fähig, aus der Geschichte zu lernen, wenn wir sie nicht am eigenen Leib erlebt haben? Wenn ja: Was lehrt uns die europäische Geschichte für heute (und morgen)? Das fragt Timothy Garton Ash, Professor Emeritus für European Studies an der Universität Oxford, am 27. November im Kontext der Munich History Lecture – und versucht, einige Antworten anzubieten. Dabei baut er auf Argumenten und Beispielen aus seinem neu erschienenen Buch „Europa in 7 1/2 Kapiteln“ auf. Sein Vortrag im Hörsaal M 018 der LMU beginnt um 17 Uhr.

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kennt Diktaturen aus eigenem Erleben. Umso wichtiger ist es ihm, Über Demokratie und Freiheit – Die Gefahren von außen und innen zu reden. So der Titel der Veranstaltung am 3. Dezember um 19 Uhr im Bergson. Ihn beschäftigen die Erfolge rechts- und linkspopulistischer Kräfte in Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die zeigen, wie sehr die liberale Demokratie bedroht ist.

Joachim Gauck, früherer Bundespräsident, spricht im September 2026 auf einer Konferenz. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Ausgehend von der Frage, wie es dazu kommen konnte, analysiert Joachim Gauck, warum das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die liberalen Prinzipien der Demokratie erschüttert ist. Zugleich lotet er aus, warum die Grundannahmen der deutschen Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte heute zunehmend infrage stehen, die im Verhältnis zu Russland allzu lange auf die Prinzipien „Frieden vor Freiheit“ und „Wandel durch Handel“ gesetzt hat. Doch er hat auch Ideen, wie es gelingen kann, die Freiheit in Zukunft zu verteidigen.