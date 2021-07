Von Jakob Wetzel

Es soll nach der Pandemie nicht so weitergehen wie vorher: Die grün-rote Rathauskoalition möchte, dass die Stadt München enger mit sozialen und ökologischen Firmen und Start-ups zusammenarbeitet - also mit Firmen, die nicht nur auf Gewinn ausgerichtet sind, sondern versuchen, ein gesellschaftliches Problem anzugehen. Bis zum Frühjahr 2023 soll die Stadt gemeinsam mit Unternehmen eine "Soziale-Innovationsstrategie 2030" erarbeiten, heißt es in einem von fünf Anträgen, welche die Fraktionen von Grünen und Rosa Liste sowie SPD und Volt am Dienstag eingebracht haben. Zudem soll es im Wirtschaftsreferat künftig einen zentralen Ansprechpartner für Gründer und Investoren, aber auch für Mitarbeiter der Stadt geben. Dieser solle wie ein Lotse oder Talentscout arbeiten und alle Seiten stärker miteinander vernetzen, erklärt Julia Post (Grüne). Sie meint damit auch die Stadt selbst: Denn für viele Probleme, über die in Stadtrat und Verwaltung diskutiert werde, gebe es in der Gründerszene bereits Lösungen.

Münchens Wirtschaft solle künftig auf nachhaltigeren Füßen stehen, sagt Post. Die Voraussetzungen seien gut. Ansässige Unternehmen wirkten deutschlandweit bereits als Leuchttürme, etwa der Strom- und Gas-Anbieter Polarstern, die Zeitarbeitsfirma Social-Bee, die Geflüchtete in Arbeit bringt, oder auch der Pfandsystembetreiber Recup. Die Stadt müsse diese Szene stärker sichtbar machen - und es gehe auch darum, sie ernster zu nehmen. Soziale Firmen würden nicht nur gesellschaftliche Probleme angehen, sondern auch maßgeblich zum Wohlstand beitragen, sagt Post - und verweist auf eine Studie von Ashoka und McKinsey von 2019, die ein Milliardenpotenzial darin ausgemacht hatten, würden die mehr als 1700 Sozialunternehmen in Deutschland stärker eingebunden.

Grün-Rot schlägt zudem Schulprojekte vor, um den Gründergeist für soziale Unternehmen zu fördern. "München Tourismus" soll ein Konzept erarbeiten, um die Stadt zu einem nachhaltigen Reiseziel zu machen, etwa mit Rabatten für alle, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und in den Jahreswirtschaftsbericht sollen künftig neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kennzahlen einfließen: Er solle zu einem "Jahreswohlstandsbericht" werden.