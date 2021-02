Nach nur drei Jahren als Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising gibt Diözesan-Caritasdirektor Georg Falterbaum sein Amt überraschend Ende März auf. Er wechselt bereits zum 1. April in den künftig dreiköpfigen Vorstand des deutschen SOS-Kinderdorfvereins. Falterbaum übernimmt dort die Geschäftsbereiche Personal, Marketing, interne und externe Kommunikation. Der 57-jährige Diplomkaufmann ist für die Dauer von fünf Jahren bestellt worden. In seinen Jahren an der Spitze der Caritas prägte er den Verband klar als Lobby für die Schwächeren in der Gesellschaft und scheute dabei auch nicht vor Kritik an der Politik zurück. Seine Aufgaben bei der Caritas übernehmen bis zur Neubesetzung die beiden weiteren Vorstandsmitglieder.