Auf der Suche nach einer neuen Stadtvorsitzenden zeichnet sich bei den Grünen ein schnelles Ergebnis ab. Die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel wird sich auf einer Stadtversammlung am 7. November zur Wahl stellen. Sie will allerdings nur vorübergehend einspringen, bis im März 2020 die Kommunalwahl und anschließende, mögliche Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind. "Ich bin von vielen Mitgliedern angesprochen worden und habe mich entschlossen, als Interimsvorsitzende zu kandidieren", sagte Demirel. Als frühere Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und erfahrene Wahlkämpferin will sie dafür sorgen, "dass wir uns keine personelle Schwächen leisten". Im Normalfall hätte der männliche Part der Doppelspitze, Dominik Krause, die Partei in Ruhe bis zur Wahl einer neuen Co-Chefin führen können, sagte Demirel. "Aber wir haben keinen Normalfall, wir haben Wahlkampf, in dem wir große Chancen haben." Sie sei inhaltlich noch voll in den kommunalpolitischen Themen drin und könnte nach der Stadtversammlung sofort loslegen. Nötig wurde ihre Kandidatur, weil die bisherige Stadtvorsitzende Gudrun Lux am Dienstag völlig überraschend zurückgetreten war. Lux hatte persönliche, familiäre Gründe für ihren Schritt angeführt.

Der Zeitpunkt zu Beginn der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs hatte die Grünen kalt erwischt. Stadtchef Krause und der Vorstand sind nach dessen Angaben froh, dass Demirel einspringen will. "Sie bringt viel mit in dieser wichtigen Zeit, die nötige Erfahrung im Wahlkampf und bei Koalitionsverhandlungen, und sie kann integrierend in die Partei hinein wirken." Demirel saß mit am Tisch, als die Grünen nach der Kommunalwahl 2014, letztlich vergeblich, mit SPD und der CSU über eine Stadtregierung gesprochen hatten. Nach der Landtagswahl wechselte sie vom Stadtrat ins Maximilianeum. Demirel wird zwar vom Vorstand vorgeschlagen, muss aber von der Basis noch gewählt werden. Offiziell gemeldet hat sich noch keine Gegenkandidatin. Krause hofft, für Demirel eine deutliche Mehrheit zu bekommen, auch weil sie auf Dauer niemandem mit Ambitionen den Platz wegnehmen will.