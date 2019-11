Für Waltraud Lučić, 62, Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (MLLV), sind alle Kinder wertvoll. Als Pädagogin engagiert sie sich seit langem für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Denn Kinder aus Familien mit geringem Einkommen oder geringen Deutschkenntnissen haben meist die schlechteren Startchancen für eine Schul- und Berufskarriere.

SZ: Frau Lučić, Sie haben vor zehn Jahren das Schulfrühstück eingeführt. Warum?

Waltraud Lučić: Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit einem Achtklässler im Hauswirtschaftsunterricht. Ihm knurrte der Magen. Ich wollte ihm das, was an Lebensmitteln übrig geblieben war, mitgeben. Aber er sagte zu mir, er habe keinen Hunger. Der Stolz war das einzige, was ihm noch geblieben ist. Wir haben dann eine Lösung gefunden, aber ich war geschockt. Es gibt viele Kinder, die ohne Frühstück in die Schule kommen, sie sind oft unkonzentriert und schneiden bei Leistungsvergleichen dann schlechter ab. Mit ehrenamtlichen Frühstückslotsen kann unser Verband 20 Schulen in München versorgen, zehn finanziert der Adventskalender. Der Verein Brotzeit fährt Schulen an. Das Frühstück ist mehr als nur satt werden, es ist auch eine Sättigung für die Seele.

Alle Kinder sollten eigentlich gleiche Chancen auf Bildung haben. Ist das in der Schule gewährleistet?

Nein, es ist aber das Bemühen da. Gerechtigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, etwas, was man erreichen will. Zeigen Sie mir eine Mutter, die ihre vier Kinder ganz genau gleich behandelt. Ist es gerecht, wenn die Mama jedem Kind die gleiche Zeit zur Verfügung stellt? Vielleicht ist ja ein Kind dabei, das mehr Zeit bräuchte, weil es schwächer ist. Alle Untersuchungen zeigen immer wieder, dass es von der Familie und ihrem Status abhängt, wie die Bildung des Kindes weiter verläuft. Es gibt ganz viel Unterstützung, vom Staat, der Stadt und von Stiftungen, aber trotzdem reicht es nicht.

Woran zeigt sich denn in der Schule, dass die Chancen ungleich verteilt sind?

Das beginnt schon beim Federmäppchen. Der eine hat Billigstifte, mit denen es sich viel schlechter malt oder hat keinen Kleber zum Basteln. Man erkennt es auch an der Kleidung. Als ich klein war, hat das noch keine Rolle gespielt. Heute sind Statussymbole wichtiger als Tugenden, als Freundschaft. Die Werbung spielt uns das vor, ein tolles Auto, ein Haus, der Urlaub.

Besonders schwierig ist die Situation für Kinder mit Migrationshintergrund.

Wenn Kinder Eltern haben, die kein Deutsch verstehen, haben sie schlechtere Chancen. Kindern aus bildungsnahen Haushalten wird viel vorgelesen. Wo Bildung nicht so groß geschrieben wird, Wissen fehlt oder die Zeit nicht da ist, weil die Eltern ums Überleben kämpfen, da gibt es Kinder, denen noch nie vorgelesen wurde.

Was bedeutet die ungleiche Chancenverteilung für den Schulerfolg der Kinder?

Von 100 deutschen Kindern gehen etwa 70 aufs Gymnasium, bei Kindern mit Migrationshintergrund ist das Verhältnis umgekehrt, da können 70 Prozent kein Abitur machen. Wir reden uns den Mund fusselig, aber die Gesellschaft will die Dreiteilung des Schulsystems, in Mittelschule, Realschule, Gymnasium, das Aussortieren. Obwohl es erwiesen ist, was das Ausgrenzen mit Menschen macht: Im Gehirn sind das die gleichen Vorgänge wie bei Gewalt.

Wie wirkt sich das aus?

An der Mittelschule müssen wir in den fünften Klassen die Kinder erst wieder aufbauen, ihnen sagen, schön, dass du da bist, du bist uns wichtig. Und trotzdem ist ihr einziges Ziel, wenn es noch geht, weg zu kommen, wenigstens in die Realschule. Ihnen wird vorgelebt, du musst studieren, du brauchst viel Geld, dann bist du was. Dabei kann der Mittelschüler genauso seinen Weg gehen und einen Beruf erlernen, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient. Wir brauchen alle Bildung, das ist ja unser Kapital in Deutschland. Wenn Lehrkräfte und Erzieher fehlen, wenn niemand da ist, der Bildung anschiebt und liebevoll begleitet, funktioniert es nicht. Mit Druck und Angst kann man Lernen vergessen.

Wäre nicht mehr individuelle Förderung in der Schule notwendig?

Wir müssen schon im Kindergarten schauen, dass alle Deutsch lernen. Wenn Kinder darüber nicht den Anschluss finden, können sie das in der ersten Klasse kaum noch aufholen. Die Folge davon ist, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund nur wegen ihrer Sprachprobleme auf der Mittelschule bleiben. Das kann nicht sein. Zurück bleiben die Ärmsten aller Armen. Wenn schon die Schultrennung, dann müsste es heißen: Sie dürfen auf die Mittelschule mit vielfältigen Angeboten, individuellen Förderungen, den besten Fach- und Klassenlehrkräften. Eine hervorragende Angebotsschule mit exklusivem Service, die jedem Kind, auch dem allerschwächsten, die Teilhabe ermöglicht, eine spätere Hartz-IV-Lösung erübrigt und dem Kind die Menschenwürde gibt, die im Grundgesetz garantiert ist.

Woran fehlt es vor allem?

Die einjährigen Deutschklassen reichen nicht aus, das ist zu wenig. Es heißt, die Sprache muss man im Sprachbad lernen. Ja, stimmt auch - aber bei uns gibt es kein Eintauchen in die Sprache. In der Grundschule sind 15 Nationen in einer Klasse und ein Deutscher, der vielleicht auch nicht richtig Deutsch kann. Wo soll da ein Sprachbad sein? Wenn Kinder die Sprache nicht richtig erlernen, führt sie das später in die Arbeitslosigkeit.

Was hat das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen gebracht?

Sie können mit ins Schullandheim, Musik und Sport machen, am Mittagessen in der Schule teilnehmen. Allerdings müssen sich in München die Schulen darum kümmern, das ist alles zusätzliche Arbeit für die Lehrer. Wir stecken viel Zeit in die Verwaltung - dabei brauchen uns die Kinder jede Minute.

Müsste nicht viel mehr für gleiche Bildungschancen getan werden?

Ja, aber es ist nicht damit getan, die Kinder bis um fünf Uhr in der Schule zu lassen. Wir brauchen die Lehrer dazu, die Erzieher und die Räumlichkeiten. Uns fehlt vor allem das ausgebildete Personal, um die Ganztagsschule flächendeckend zu verwirklichen. Daheim zu bleiben und ihre Kinder zu erziehen, diese Wahl können sich nur die Privilegierten leisten.