Fast wäre dies der erste Vorschlag-Hammer geworden, wo Ihnen nichts vorgeschlagen wird! Auf schreckliche Nachrichten wie die von der rechtsradikalen Bluttat aus Hanau reagiert man mit Rückzug. Es wäre tatsächlich unsinnig gewesen, sich am Unsinnigen Donnerstag ins Kostümtreiben auf den Viktualienmarkt zu stürzen, richtigerweise wurde die Veranstaltung abgesagt. Aber der Rest des Faschings findet statt, und da liegt das Problem. Ab wann ist man nicht mehr zu betroffen, um wieder Prosecco saufen zu dürfen? Wer sich da unsicher ist: Bleiben Sie daheim. Sie verpassen im Fasching nichts. Micky Krause wird auch Rosenmontag 2021 wieder am Stachus singen "Biste braun, kriegste Fraun" (und ich hoffe sehr, dass er das nicht politisch meint). Zu den Marktweibern am Viktualienmarkt können Sie auch am Aschermittwoch gehen und dort mal wieder Gemüse kaufen. Und mit Hias Schaschko mit "Endlich Fasching!" und im Stadtcafé DJ Cpt. Davidopoulos haben eh heuer nach 20, respektive 30 Jahren die wichtigsten Reservate der Künstlerszene in der Helau-Hölle geschlossen. Na gut, damit sich niemand beschwert, drei Tipps: für Kinder die Faschingsband Muckemacher im Feierwerk (23. Februar); für Feingeister die Moritaten-Combo Dreiviertelblut im Lustspielhaus (25. Februar); und wer unbedingt tanzen muss, geht zum Jamboree Ball ins Deutsche Theater (23. Februar) mit echten Hollywood-Stars und Live-Musik aus jener Zeit, als Swing noch Widerstand gegen Nazis war.

© SZ vom 22.02.2020 Feedback