4. Juli 2019, 18:48 Uhr Vorschläge Ein ganz eigener Zauber

Welche Rundgänge es nach Sonnenuntergang gibt

Eine Stadt kann nur leuchten, wenn sich die Dunkelheit über ihre Gassen legt. Wer auch immer den Sinnspruch geprägt hat, "die Nacht zum Tag machen", redete Unfug, denn die Nacht hat ihren eigenen Zauber, den es bewusst zu genießen gilt. Kein Wunder also, dass es in München eine ganze Reihe spezieller Stadtführungen gibt, die erst bei Sonnenuntergang beginnen.

Die Gruppenführung "München bei Nacht" zum Beispiel besticht zwar nicht mit einem sonderlich kreativen Namen, dafür sucht sie Orte auf, die während der Dämmerung mit ihrer "speziellen abendlichen Illumination" einen "ganz eigenen Reiz entfalten" - so verspricht es der Anbieter "Stadtfuehrung.info". Angepriesen werden Orte, die "die meisten Münchner (so noch) nicht kennen dürften" und mal geheimnisvoll, mal romantisch leuchten. Auch manch bekannte, historische Fassade in der Altstadt wirkt farbig beleuchtet ganz anders als gewohnt. Derselbe Anbieter hat auch "Abendliches München von oben" im Programm: Bei dieser Tour werden für 14 Euro Terrassen besucht, auf denen man nicht nur auf die Lichter der Stadt blicken, sondern auch Cocktails trinken kann. Informationen gibt es unter der Nummer 0176/ 96 33 00 29 und im Internet auf stadtfuehrung.info.

Ebenfalls "München bei Nacht" heißt eine "gemütliche" Stadtrundfahrt, die von April bis Oktober immer freitags und samstags um 19.30 Uhr vor dem Karstadt am Hauptbahnhof startet. Sie richtet sich wohl eher an Touristen als an richtige Münchner, führt sie doch zunächst zu "allen wichtigen Sehenswürdigkeiten", hat dann ein Abendessen im "berühmten Münchner Hofbräuhaus mit typisch bayrischer Musik" im Programm und endet mit einer Fahrt auf den Olympiaturm. Doch auch Münchner haben ja ab und zu Besuch aus anderen Städten, mit dem man so eine Tour unternehmen kann. Der Preis inklusive Essen: 69 Euro, Informationen unter www.stadtrundfahrt.com.

Auch die Volkshochschule hat die Nacht für sich entdeckt: Für sieben Euro kann man bei "Abendliches München - Ein Rundgang nicht nur für Berufstätige" mitmachen. Die Führung findet am 24. Juli statt, es sind nur noch wenige Plätze frei. Anneliese Döhring zeigt dabei versteckte Innenhöfe und Brunnen und "bietet all jenen, die tagsüber keine Zeit haben, die Möglichkeit, München und seine Winkel in der Altstadt besser kennenzulernen". Los geht es um 19 Uhr am Stachus, wer dabei sein möchte, kann sich unter der Nummer 089/ 4 80 06 62 39 informieren.

Wer es etwas ausgefallener mag, kann sich von "Die Stadtspürer" die "Kraftorte der Stadt - im Zeichen der Sterne" zeigen lassen. "Unsere Vorfahren wussten: Jeder Vollmond besitzt seine besonderen Kräfte. Daher ist jede unserer Vollmond-Touren individuell und einzigartig", kündigt der Veranstalter an. Bei einem nächtlichen Stadtspaziergang erfahre man, welche besondere Merkmale der gerade herrschende Vollmond habe. Tickets kosten ab 20 Euro, Termine und Infos unter www.stadtspuerer.de und 089/ 27 37 57 07.