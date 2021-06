Von egbert tholl

Für ein Musiktheaterhaus wie das Gärtnerplatztheater sind die Regenbogenfarben der Fahnen an den Proszeniumslogen eine Selbstverständlichkeit, schließlich arbeiten hier Menschen aller Arten aus allen Gegenden der Welt. Und ein protofaschistischer Staatschef geht hier eh nicht rein, wobei ihm ein Besuch von, sagen wir mal, "Priscilla - Königin der Wüste" sicherlich gut täte; die Programmbücher des Hauses sind ohnehin seit Jahren Regenbögen.

Josef E. Köpplinger, Intendant des Gärtnerplatztheaters, präsentiert das Programm der Saison 2021/22. Das tut er auch, vor allem aber mäandert er gedanklich durchs Leben, die Kunst, vorbei an Corona und den Folgen. Man hoffe auch bald, wie die Staatsoper zu den Festspielen, eine Schachbrettsitzplatzordnung zu erhalten, um die "furchtbare Zeit" vielleicht noch schneller zu vergessen. Allerdings: "Seit wir im November mit den Live-Streams begannen, sahen diese 100 000 Menschen. Sogar in Peru und New York. Das sind fast so viele Zuschauer wie im Haus bei 93 Prozent Auslastung." Diese bezieht sich auf die Zeit vor der Pandemie. Und noch ein schöner Satz zu dieser: "Corona macht mir nicht so viel Angst wie die Menschen, die darauf reagieren."

Anwesend ist auch Kunstminister Bernd Sibler, der verspricht, jeden Antrag, der ein "Comeback von Kunst und Kultur in Bayern" befördere, "positiv zu unterstützen". Auf die Frage, ob Theater im Lockdown (etwa dank Kurzarbeit) Überschüsse erwirtschaftet hättet, reagiert er eher irritiert und meint, nein, Überschüsse gebe es keine. Vor allem aber werde es aktuell keine Kürzungen im Haushalt geben, und diese Linie wolle er die nächsten Jahre fortsetzen.

In der kommenden Saison werden nun auch Produktionen erstmals gezeigt, die es bislang nur im Stream gab, Menottis "Das Medium" und Donizettis "Anna Bolena". Alle Abteilungen, so Köpplinger, hätten sich in Kurzarbeit wundgearbeitet, man habe jederzeit spielbereit sein wollen. Verschieben wird sich das im Stillen Hergestellte aber teils bis 2024, keine Produktion werde weggeschmissen.

Also hoffen wir, dass der Grusel des abgefilmten Theaters nicht wiederkommt, trotz des Erfolgs. Sieben echte Premieren sind geplant: im Oktober ein viersprachiges Spektakel mit europäischer Barockmusik, "Amors Fest". Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen", die Uraufführung des Balletts "Der Sturm", Kreneks "Jonny spielt auf", dessen Münchner Erstaufführung 1928 gröhlende Nazis verhindern wollten. Thomas Pigor schreibt für Donizettis "Rita oder Die Frau mit den zwei Männern" einen neuen Text, Köpplinger inszeniert "Die Fledermaus" in Koproduktion mit dem Teatro del Maggio Musicale Fiorentino und als europäische Erstaufführung gibt es das Musical "Tootsie" nach dem gleichnamigen Film mit Dustin Hoffmann.