Von Jürgen Moises

‹ › Wallensteins Leiche wird bei der Generalsanierung der Neuen Pinakothek durch die Tür getragen. Bild: Doerner Institut

‹ › In der Pinakothek der Moderne wartet Anish Kapoors "Howl" auf Besucher. Bild: Anish Kapoor, VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Wird geladen ...

Viermal mussten die Pinakotheken, das Museum Brandhorst und die Sammlung Schack wegen Corona schließen. Mit mehr als 60 Prozent gab es 2020 einen deutlichen Besucherrückgang. Aber: "Wir mussten niemanden entlassen und auch keine Kunst verkaufen." Das war immerhin die "gute Botschaft", welche Generaldirektor Bernhard Maaz bei der Jahrespressekonferenz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen verkünden konnte. Ob das wirklich zur Debatte stand, wäre eine interessante Frage. Jedenfalls wurde durch freistaatliche Zuschüsse wohl das Gröbste kompensiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt: die Digitalisierung. Nachdem diese jahrelang eher stiefmütterlich behandelt wurde, sei man da inzwischen "sehr gut aufgestellt", sagte Maaz bei der gestreamten Konferenz. So habe man das Online-Ticketing eingeführt und es geschafft, mit einem virtuellen Programm sogar bis in Tel Aviv Kunstinteressierte zu erreichen.

Detailansicht öffnen Von 26. November an soll Shirin Neshat Fotoserie "Land of Dreams" zu sehen sein. (Foto: Gladstone Gallery, New York und Brüssel und Goodman Gallery, London © Shirin Neshat)

Das könne aber trotzdem nur ein "Notbehelf" sein, das machte der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler bei seiner Begrüßung klar. Die "Begegnung mit den Originalen", sei weiterhin "das A und O". Und so machte Sibler mal wieder Hoffnung, dass man das bald wieder erleben kann. Wann das sein wird, das erfuhr man nicht, aber immerhin, worauf man sich dann freuen kann. Waren doch neben neuen Publikationen, der Forschung und den Sanierungsarbeiten in der Neuen Pinakothek und der Staatsgalerie Aschaffenburg auch kommende Ausstellungen ein Thema. Dazu gehört "Look At This", die am 17. Juni in der Pinakothek der Moderne startet. Hierfür wurde der nigerianische Kurator Folakunle Oshun gebeten, aus der Sammlung des Museums eine Präsentation zu erstellen. Die Idee: Einen neuen Blick auf die Objekte und auf das Museum zu ermöglichen, und zu zeigen, was normalerweise übersehen wird. Wer nicht übersehen wird in diesem Jahr, das ist Joseph Beuys: der große Aktions- und Universalkünstler, der am 12. Mai 100 Jahre alt geworden wäre und dafür deutschlandweit geehrt wird. Die Pinakothek der Moderne macht das mit "Ich strahle aus". Einer vom 25. Juni bis 10. Oktober laufenden Aktion, bei der zehn Beuys-Objekte aus der Sammlung an sieben Orten außerhalb des Museums (etwa einem Kino) neue Impulse setzen sollen.

Das Museum Brandhorst zeigt mit "A - Z" vom 28. Juni an die bisher größte Einzelausstellung von Alexandra Bircken. Einer skulptural arbeitenden Künstlerin, die aus der Mode stammt und seit 2018 an der Münchner Kunstakademie lehrt. Die Pinakothek der Moderne präsentiert vom 26. November an in Kooperation mit der "Written Art Collection" mit Shirin Neshat eine wichtige iranische Künstlerin. Ausgestellt wird etwa die Fotoserie "Land of Dreams", die für die Sammlung erworben wurde und sich mit Neu-Mexiko beschäftigt. Mit einem Film auf Arte im Oktober, "Lecture Days" im Dezember sowie einer Präsentation und Publikation im nächsten März werden die Ergebnisse einer vierjährigen kunsttechnologischen Forschung zum Werk Emil Noldes öffentlich gemacht. Womit wir im nächsten Jubiläumsjahr wären. 2022 wird die Pinakothek der Moderne 20 Jahre alt. Das werde mit einer völlig neuartigen Präsentation der Sammlung gewürdigt sowie einer großen Max-Beckmann-Schau. "Departure" heißt sie und wird das Thema Reise in den Fokus stellen. Am 25. November 2022 soll sie starten, und damit in einer gefühlt noch weit entfernten Zukunft, in der das Reisen und Besuchen von Museen vielleicht wieder ganz normal möglich sein wird.