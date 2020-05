"Brücken bauen" lautet das Spielzeitmotto von Ivan Repušić, Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Und es wirkt wie ein Lichtblick, wenn der gebürtige Kroate aus Split, wo er sich gerade befindet, über Telefon mit ansteckender Euphorie über die geschlossenen Grenzen hinweg, berichtet. Von all den musikalischen, menschlichen und räumlichen Verbindungen, die ihm so vorschweben. So sollte etwa am 5. Juli das Rundfunkorchester die Stabübergabe des EU-Ratsvorsitzes von Kroatien an Deutschland im Herkulessaal feiern - jetzt findet das Konzert virtuell statt, gemeinsam mit einem kroatischen Orchester.

Orchestervorstand Ralf Klepper spricht davon, wie sehr er seine Kollegen als Musiker aber auch als Kritiker und Freunde vermisst. Da hilft auch wenig, dass das Orchester im Münchner Funkhaus unter Einhaltung der Abstandsregeln in kleinen Gruppen musizieren kann. Optimistisch klingt die schöne Planung: die Brücken, die Repušić in der Reihe "Paradisi Gloria" in der Herz-Jesu-Kirche schlagen will - mit Musik von Arvo Pärt, Raminta Šerkšnytė, Pēteris Vask ins Baltikum, mit Naji Hakim, ehemaliger Organist von Sacré-Cœur, zur Tradition der großen französischen Orgelmusik und unter der Leitung von Francesco Angelico nach Italien.

Die Sonntagskonzerte verheißen mit großbesetzten konzertanten Opern Musik, der Opulenz und überschwängliche Menschen gut stehen. Krassimira Stoyanova, die Artist in Residence beim Rundfunkorchester sein wird, eröffnet die Reihe mit Puccinis erster Oper "Le Villi". Es folgt mit Saëns-Saints "Déjanire" eine erneute Zusammenarbeit mit der Stiftung Palazetto Bru Zane, bevor 2021 Bellinis "I Capulete e i Montecchi" und Verdis "Lombardi" folgen. So fern Corona das so will. Repušić sagt, es gebe viele alternative Pläne zur Umsetzung. Der künstlerische Leiter Ulrich Pluta, auf dem die Last der Planung liegt, wird dafür kämpfen. Auch darum, verlorene Programme in die übernächste Saison zu buchen. Highlights dürften aber schon 2020/21 auch das Gala-Konzert mit Asmik Grigorian und die live erzählte Hörbiografie Franz Schuberts mit Udo Wachtveitl werden.