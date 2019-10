Ob die U-Bahnlinie U5 über Pasing hinaus ins Neubaugebiet Freiham verlängert wird, ist derzeit noch offen. Ohne Zuschüsse vom Bund ist das Projekt nicht zu finanzieren. Nach ersten Schätzungen dürften die Planung und der Bau rund 750 Millionen Euro kosten. Die Vorplanungen für das Projekt laufen allerdings bereits. In deren Rahmen hat das Baureferat zusammen mit externen Fachgutachtern ein Konzept entwickelt, das etwa 40 Bohrungen beinhaltet. Sie dienen dazu, Erkenntnisse über den Baugrund zu erlangen und die Grundwasserstände zu messen. Ein Großteil der Bohrungen findet im noch unbebauten Bereich der künftigen Siedlung in Freiham statt. Entlang der etwa 3,5 Kilometer langen Strecke zwischen der Pippinger Straße in Pasing und Freiham sind weitere zehn Bohrungen vorgesehen. Diese Bohrungen finden auf öffentlichem Grund, also auf Gehwegen, in Baumgräben oder in Grünanlagen statt. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Stadt bis Ende März 2020 abgeschlossen. Die gutachterlichen Ergebnisse werden für die Erarbeitung der Vorplanung für eine Verlängerung der Linie U5 nach Freiham benötigt.