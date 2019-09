"Klarer Trend zum Ganztag" vom 10. September:

In diesem Beitrag beschäftigen Sie sich mit dem Schuljahresbeginn und teilen darin insbesondere die aktuellen Zahlen der Münchner Schulen mit. Dabei melden Sie im Zahlenfeld "Münchner Gymnasien" das Gymnasium München-Moosach mit einem Rückgang von 31,3 Prozent. Diese Angabe ist unrichtig. In Wirklichkeit setzen wir zu diesem Schuljahr bei den neuen Fünftklässlern den stark ansteigenden Trend der letzten Jahre fort. Die Steigerung geht aktuell von 230 Schülerinnen und Schüler (Anmeldung 2018) auf 245 Schülerinnen und Schüler (Anmeldung 2019). Aus diesem Grund haben wir in diesem Schuljahr auch erstmals acht fünfte Klassen gebildet und sind die Schule mit den höchsten Anmeldezahlen im Bereich der Stadt München.

Ihr Fehler liegt darin begründet, dass Sie Zahlen für ein Gymnasium Feldmoching veröffentlichen, das es so noch nicht gibt, sondern das erst zum 1. August 2020 begründet wird. Die 88 Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe dieser Schule sind in Wirklichkeit Schüler von regulären Klassen des Gymnasiums München/Moosach. Diese bezeichnen wir intern als "Vorläuferklassen", die dann im nächsten Schuljahr den Grundstein des Gymnasiums Feldmoching bilden werden. Das Gymnasium Feldmoching kann insofern in diesem Schuljahr noch keine Steigerung erzielen, auch weil die Zahlen vom Jahr 2018 fiktiv sind. Kinder aus Feldmoching gehen im Übrigen seit Jahren zum Großteil bei uns in Moosach auf das Gymnasium, natürlich nicht alle, ein kleiner Teil sucht sich - wie in München verbreitet - eine spezifisch passende Schule im Stadtbereich.

In jedem Fall müssen die Zahlen des "Gymnasiums Feldmoching" und des Gymnasiums München-Moosach weiter als Einheit betrachtet werden, zumal sie alle am Moosacher Schulgelände von denselben Lehrkräften und Mitarbeitern betreut werden. Außerdem bringt der Vergleich mit den Vorjahren aus den oben genannten Gründen überhaupt nichts. Klar ist, dass der Nordwesten der Stadt, also die Stadtbezirke Moosach und Feldmoching-Hasenbergl, seit Jahren von einem starken Wachstum gekennzeichnet sind, das sich auch in den ansteigenden Schülerzahlen am Gymnasium München-Moosach bemerkbar macht. Dass die Aufnahme von so vielen Münchner Kindern eine enorme Kraftanstrengung für alle Mitarbeiter meiner Schule bedeutet, die ja eigentlich vier- oder höchstens fünfzügig ist, wird von Ihren Zahlen völlig missachtet.

Neben dieser bemerkenswerten quantitativen Leistung ist aber sicherlich auch das hohe qualitative Niveau unserer Arbeit eine Ursache für das steigende Interesse an einem Schulplatz am Gymnasium München-Moosach, was in der falschen Zahlenaufstellung ebenfalls verdeckt wird. Dieses hohe Interesse wird auch immer dann deutlich, wenn Eltern, egal ob aus Moosach, der Fasanerie, Feldmoching oder den angrenzenden Bezirken, bei der Einschreibung mit großem Nachdruck einen Schulplatz am Gymnasium München-Moosach anstreben. Dr. Stefan Illig, Schulleiter des Gymnasiums München/Moosach