Eine rumänische Mafia-Bande hat den Trick perfektioniert: "Hug and mug" heißt die Masche in Polizeikreisen - wörtlich: umarmen und ausrauben. Abgesehen haben es die Täter, die üblicherweise in geklauten Autos anreisen und wieder türmen, vor allem auf die teuren Rolex-Uhren ihrer Opfer. Üblicherweise spricht ein Bandenmitglied - in den meisten Fällen eine Frau - das Opfer an. Das Gespräch wird immer emotionaler, plötzlich umarmt der Lockvogel unvermittelt sein Gegenüber und bringt bei dieser Gelegenheit dessen Uhr an sich. Zwei mit Akzent sprechende Männer haben am Sonntagmorgen vor dem Hotel Bayerischer Hof auf dem Promenadeplatz die Masche variiert: Sie baten eine 40-jährige Münchnerin und deren 38-jährige Freundin aus England vergeblich um Feuer. Plötzlich umarmte einer der Männer die 40-Jährige und zog ihr dabei unbemerkt die 15 000 Euro teure Rolex vom Handgelenk. Offen ist, ob die Täter ein Fluchtauto abgestellt hatten.