Die Halloweennacht verlief in München recht ruhig. Die Polizei war 44 Mal im Einsatz, vor allem wegen kleinerer Vorfälle, zum Beispiel wegen Beschwerden über zu laute Feiern. Mehrere Male ging es zudem um Jugendliche, die Steine oder Eier an Häuser oder Autos geworfen hatten. Insgesamt wurden fünf Anzeigen mit einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro erstattet. In Steinhausen brannten außerdem gegen 21 Uhr drei Kunststoffcontainer, der Brand konnte von der Feuerwehr umgehend gelöscht werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Nummer 089/29 10-0