In ihrer Heimat gilt die Malerin und Autorin Emma Andijewska als Volksheldin und Visionärin. In München lebt die 90-jährige Ukrainerin hingegen nahezu unbemerkt. Ein Besuch bei einer Künstlerin, die immer noch getrieben ist, Neues zu schaffen

Von Sabine Buchwald

Nichts deutete darauf hin, dass Emma Andijewska einmal so alt und berühmt werden würde. Ihr Leben begann 1931 in der Ukraine mit derart vielen Hindernissen, dass ihre Eltern stets mit dem Schlimmsten rechneten. Heute ist sie dort eine Volksheldin, über die Doktorarbeiten verfasst wurden. In München, wo sie seit Jahrzehnten weitgehend unbemerkt lebt, kann sie frei kreativ arbeiten.

Geboren wurde Emma Andijewska in eine Hungersnot hinein, die Millionen von Menschen den Tod brachte. Vielleicht war sie wegen des Holodomor, wie man diese schlimme Zeit in der Ukraine nennt, ein kränkliches Kind, das unsichtbare Geister anzog, die ihr Scharlach, Masern, Windpocken einhauchten. "Ich hatte alle Kinderkrankheiten, die man sich nur vorstellen kann", sagt Emma Andijewska, wenige Tage nach ihrem 90. Geburtstag. Und sie lacht dabei. Sie lacht, weil sie lebendig ist und an ihre Mutter denkt, wenn sie von ihrer Kinderzeit erzählt.

Diese Mutter ist für Emma Andijewska eine Heilige. Die beiden Frauen sehen sich kaum ähnlich, wie das einzige Bild zeigt, eine leicht verblichene Schwarz-Weiß-Fotografie, das die Tochter noch von ihren Eltern besitzt. Die Mutter hat ein zartgliedriges Gesicht. Die Gesichtszüge der Tochter wirken offener, die hellblauen Augen runder, die Wangenknochen höher, der Mund breiter. Sie hat eine pragmatische Frisur für ihre schwarzen Haare gefunden: ein kurz geschnittener Pony, über dem mitten auf dem Kopf ein Dutt thront, der die kleine, rundliche Frau ein wenig größer wirken lässt. Sie sei nie eine Schönheit gewesen, sagt Emma Andijewska. Die Mutter hingegen schon. "Sie hat mich durchgebracht, mir ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit gegeben, mich verhätschelt." Und dann wiederholt sie immer zu: "Ich bin eine Ausgeburt der Hölle."

Sie habe viel erlebt, sagt Emma Andijewska, und sie wolle noch viel mehr schaffen. Deshalb schlafe sie auch kaum. Ein paar Stunden höchstens und nur lang gestreckt auf dem Sofa. Meist früh morgens wasche sie mit der Hand ihre Wäsche und putze die Wohnung. Sie pfeife auf das Alter. "Ich mache alles alleine, ich habe keine Probleme."

"Schauen Sie meine Haut an", sagt sie, kein einziger brauner Fleck. Auf dem Doppelbett im Schlafzimmer stehen einige ihrer großformatigen Bilder, neben denen fände die Künstlerin nur zusammengerollt Platz. Die meiste Zeit ihrer Tage und Nächte gehört dem Schreiben, manchmal auch noch dem Malen. Dann decke sie ihre Möbel und Teppiche ab und die Figuren und Formen fließen aus ihrem Kopf über den Pinsel auf die Leinwände. "Ich denke nicht dabei", sagt Emma Andijewska. Es sei alles schon fertig da. Diese oft ungemein farbstarken, tierartigen Gebilde, die auch Birnen oder Kartoffeln sein könnten, wenn nur die Augen nicht wären, die auf kaum einem Andijewska-Bild fehlen.

Detailansicht öffnen Auf nur wenigen Quadratmetern erschafft Emma Andijewska eine Welt, die ausdrucksstark und voller Ideenreichtum ist. Weil sie noch so viel schreiben und malen möchte, gönnt sie sich kaum Schlaf. (Foto: Yoav Kedem)

Als Fabelwesen einer fabelhaften Frau, hat sie Wolfgang Längsfeld, ehemals Professor an der Filmhochschule, in einem Katalogtext geschrieben. Eine kunsthistorische Einordnung der Bilder erschiene ihm unnütz, denn sie kämen aus einer eigenen Welt, die zwar fremd, aber einladend sei. Sie selbst sagt: "Meine Bilder sind magisch, gegeben vom lieben Gott."

Fünf Tage nach ihrem 90. Geburtstag stehen bei Emma Andijewska im Wohnzimmer ein Dutzend leicht angewelkter Blumen auf dem Couchtisch und auf dem Teppich vor einer kleinen Anrichte, die gefüllt ist mit Nippes und gerahmten Fotografien. Die Sträuße machen das Zimmer, dessen Wände bis zur Decke voll hängen mit Emma Andijewskas Bildern und in dessen Nischen sich Bücher und Kataloge stapeln, noch ein wenig enger. Von der Tür zu einem braunen Ledersessel bleibt nur ein schmaler Pfad. Man hat ihr viele Tulpen geschenkt, die Boten des Frühlings.

Emma Andijewska kam am 19. März zur Welt, am letzten Tag des Winters. Höflich bedankt sie sich für einen frischen Strauß, den man ihr mitbringt, und findet dafür tatsächlich noch eine passende Vase in einem ihrer Schränke. Sie liebe Blumen, sagt sie und steckt ihre kleine Nase in die rosafarbenen Blüten, bevor sie das Gebinde neben die anderen auf die gekachelte Tischplatte stellt. Emma Andijewska hat allerbeste Umgangsformen.

Sie stammt aus einer ukrainischen Akademikerfamilie. Die ersten Jahre wohnt man im östlich gelegenen Stalino, dem heutigen Donezk. 1937 geht die Familie nach Wyschhorod, zwei Jahre später nach Kiew, dann kommt ihr Bruder zur Welt. Emma Andijewska wird noch oft umziehen, bis sie 1961 in dieser übervollen Zwei-Zimmer-Wohnung im Münchner Stadtteil Sendling eine dauerhafte Bleibe findet. Ihr Vater war Chemieprofessor. Als sie zehn Jahre alt ist, wird er von russischen Soldaten erschossen. Es heißt, man habe ihn mundtot gemacht, damit er den einmarschierenden Deutschen keine wissenschaftlichen Geheimnisse verrate. "Man hat ihn liquidiert", sagt seine Tochter.

Die Mutter flieht mit ihren beiden Kindern 1943 nach Berlin. Emma kommt dort auf eine Jungenschule, weil sie "das Getue der Mädchen" nicht ertragen will. Sie lernt viel von zu Hause aus, liest die Weltliteratur, alles, was sie in dieser schwierigen Zeit in die Finger bekommt, am liebsten im Original. Ende 1949 verschlägt es die Familie nach Bayern. Erst in ein Flüchtlingslager nach Mittenwald, schließlich nach München. Hier studiert Emma Andijewska an der Ukrainischen Freien Universität Philosophie und Philologie, vertieft sich in ihrer Diplomarbeit in Grundfragen der modernen, ukrainischen Metrik.

‹ › Fabelwesen in leuchtenden Farben: Einige ihrer Gemälde werden über Ebay zu vierstelligen Preisen angeboten. Fotos: Martina Pahr

‹ ›

‹ ›

‹ › Wird geladen ...

Sie spricht fließend Russisch, Französisch und Englisch, kann Spanisch und Italienisch lesen. Auf einem Spaziergang mit ihr rezitiert sie mal schnell ein paar Verse auf Sanskrit, aber Ukrainisch, das ist ihre sprachliche Heimat. Sie hat die Sprache erst spät gelernt, weil sie verboten war, auch zu Hause. Sie schreibe ihre Gedichte und Texte ausschließlich auf Ukrainisch, sagt Emma Andijewska, weil sie keine "Imperiumssprache" und so lange unterdrückt gewesen sei.

Zahlreiche Gedichtsammlungen hat sie herausgebracht, viele im Eigenverlag, dazu Kurzprosa und drei Romane. Häufig erschien die deutsche oder englische Übersetzung viel früher als in ihrem Geburtsland. Dennoch ist Emma Andijewska als Schriftstellerin, Dichterin und als Malerin in der Ukraine eine Berühmtheit. Ihre Bilder hängen in den dortigen Museen. Es stimme sie traurig, sagt sie, dass man außerhalb der Ukraine so wenig wüsste über dieses schöne Land und dessen Geschichte. Würde sie dort wieder wohnen wollen? Sie schüttelt den Kopf. Warum sollte sie umziehen? "Ich könnte auch auf dem Mond leben", antwortet die Künstlerin. Dass nun München ihre Heimat geworden ist, habe ihre Mutter entschieden. Dass sie es hier so lang ausgehalten hat, daran sei auch Ivan, ihr verstorbener Mann, schuld. Mit 29 hat sie ihn in New York geheiratet, wo sie zwei Jahre lebte. Ihre 14 Jahre jüngere Schwester wohnt immer noch dort, der Bruder ist tot. Kinder hat sie keine.

Immerhin kann Emma Andijewska in München weitgehend unerkannt dem nachgehen, was ihr Leben ausmacht: künstlerisch arbeiten. In der Ukraine wäre das vielleicht nicht möglich, jedenfalls nicht so anonym. Für ihre "herausragende kulturelle Arbeit" hat Emma Andijewska 2018 den bedeutendsten ukrainischen Nationalkulturpreis, die Taras-Schewtschenko-Auszeichnung, bekommen. "Sie strahlt unerschöpfliche Energie aus und verzaubert mit ihren Worten und ihrem Pinsel. Der kulturelle Beitrag, den die Autorin von über 40 literarischen Werken und zahlreichen Gemälden geleistet hat, lässt sich kaum erfassen", antwortet der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko anlässlich ihres 90. Geburtstages auf die Bitte um ein kurzes Statement. "Sie ist eine Intellektuelle, eine Visionärin, die in den Zeiten der Sowjetunion eine der wenigen und wichtigsten Stimmen der Ukraine im Westen war." Gerne hätte man mit ihr im größeren Kreis gefeiert, die Coronavirus-Einschränkungen aber hätten das unmöglich gemacht. Wäre Emma Andijewska wie andere in ihrem Alter gegen das Virus geimpft, dann hätten der Konsul und Freunde sie sicher gern umarmt. Doch die Künstlerin lehnt eine Impfung ab. Dabei liebt sie es so sehr, Menschen zu treffen. "Das ist jedes Mal, wie Afrika neu entdecken."

Emma Andijewska sagt, sie habe Tausende Bilder gemalt. Wo sie alle sind, weiß sie nicht genau. Viele hat sie verschenkt. Einige Gemälde werden über Ebay zu vierstelligen Preisen angeboten. "Man soll nicht davon leben, was man geschaffen hat", sagt sie. So bleibe man unabhängig. Auf jeden Fall genügsam, denkt man, und wünscht ihr, dass jemand sie wohlwollend unterstützen möge, ihr Œuvre zusammenzuhalten und sogar zu erweitern.