6. November 2018, 18:50 Uhr Vor 80 Jahren Gedenken an Pogromnacht

An die Gewalt gegen Juden erinnern zahlreiche Veranstaltungen

Von Katharina Melzner

Kommenden Freitag jährt sich die Reichspogromnacht zum 80. Mal. Anlässlich dieses traurigen Jubiläums gedenkt die Landeshauptstadt der jüdischen Opfer. So auch Schüler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau. Zum Jahrestag des Novemberpogroms hat das NS-Dokumentationszentrum München die Jugendlichen dazu eingeladen, sich mit der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 auseinanderzusetzen. In einem Seminar haben sich zwölf Schüler mit Biografien einiger Münchner Juden beschäftigt, die in der Pogromnacht ins Konzentrationslager nach Dachau verschleppt wurden. Während ihrer Recherchen versuchten die Schüler zu klären, wer diese Menschen waren und wie es ihnen im Konzentrationslager ergangen ist. "Die Recherche war eine herausfordernde Aufgabe", berichtet Seminarleiterin Simone Schütrumpf. Die Schüler hätten durch die Archivarbeit und die Erfassung des geschichtlichen Hintergrunds zweigeteilt arbeiten müssen.

In einem öffentlichen Podiumsgespräch mit dem Titel "Gehetzt, beraubt, getreten" werden sie ihre Ergebnisse am Freitag, 9. November, um 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum präsentieren. Dirk Riedel und Felizitas Raith vom NS-Dokuzentrum werden die Veranstaltung moderieren. Wer sich ein Bild von der Arbeit der Schüler machen möchte, kann an den interaktiven Tischen der Einrichtung die Kurzbiografien der Münchner Juden einsehen.

Fast zeitgleich, um 19.15 Uhr, findet in der jüdischen Synagoge in der Steinerstraße 15 b ein Gedenkgottesdienst statt. Der Münchner Westen begeht den 80. Jahrestag mit einer Gedenkveranstaltung mit Lesungen und würdevoller musikalischer Umrahmung. Sie findet von 16 bis 18 Uhr in der Aubinger Einrichtung "Helfende Hände", Reichenaustraße 2, statt.

Zur gleichen Zeit gibt es am Georg-Freundorfer-Platz eine Namenslesung, bei der der Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe mit dem Arbeitskreis "Westend hat ein Gesicht" und dem Kulturladen Westend an die Opfer erinnert. Eine weitere Lesung veranstaltet der Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg zusammen mit dem Seniorenbeirat und Schülern der Rudolf-Diesel-Realschule. Sie werden die Namen der getöteten Juden aus Neuhauser-Nymphenburg um 14 Uhr am Rotkreuzplatz verlesen. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern veranstaltet ihre öffentliche Namenslesung von neun bis 12.30 Uhr am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße. Der anschließende Gedenkakt findet von 13 bis 15 Uhr im Saal des Alten Rathauses am Marienplatz statt.

Am Denkmal für das ehemalige Sammel- und Deportationslager Milbertshofen, Knorrstraße 148/Ecke Troppauer Straße, findet um 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung statt. Schüler werden die Namen der jüdischen Kinder und Jugendlichen verlesen, die am 20. November 1941 nach Kaunas deportiert und ermordet wurden.

Unter dem Motto "Gegen das Vergessen" lädt der Bezirksausschuss Allach-Untermenzing am Pilgrim-Denkmal an der Eversbuschstraße 134/Ecke Höcherstraße um 15.30 Uhr zu einer Gedenkstunde ein. Die Enthüllung zweier Tafeln zur Erinnerung an die Brauereifamilie Schülein findet um 15 Uhr in der Einsteinstraße 42 statt. Die Berichte über die Spuren jüdischen Lebens gibt es in Schwabing West am Montag, 12. November, um 16 Uhr im "Import-Export", Schwere-Reiter-Straße 2.