29. Oktober 2018, 18:11 Uhr Vor Gericht in München Schönheitschirurg muss drei Jahre ins Gefängnis

Der 49-Jährige muss wegen siebenfacher gefährlicher Körperverletzung und einer durchgeführten Operation ohne Approbation in Haft.

Thomas S. wird "selbstherrliches Vorgehen" vorgeworfen - seine Patienten seien ihm schlicht "egal" gewesen.

"Hätten die Frauen alle Mängel erkannt, hätten sie einer Operation nicht zugestimmt", urteilte die Richterin.

Von Susi Wimmer

Am Ende verliert der Angeklagte völlig die Contenance: "Das waren Nutten", brüllt er durch den Gerichtssaal, und: "Das ist Betrug!" Gerade hat Richterin Susanne Rainer dem Schönheitschirurgen Thomas S. eröffnet, dass er wegen siebenfacher gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall wegen einer durchgeführten Operation ohne Approbation zu einer Haftstrafe von drei Jahren sowie einem ebensolangen Berufsverbot verurteilt werde. Das Amtsgericht München sah es als erwiesen an, dass dem 49-Jährigen der Schutz seiner Patienten schlichtweg "egal war". S. operierte trotz Hygiene- und Sicherheitsmängel, die vom Gesundheitsamt moniert wurden, ohne Haftpflichtversicherung, und ohne die Patienten über mögliche Risiken aufzuklären.

Thomas S. beschäftigt die Gerichte mit seiner Praxis in einer Bogenhausener Villa schon seit Jahren. Mehr als ein Dutzend Zivilprozesse liefen gegen den Schönheitsdoc, bei denen es um Schadenersatz oder Schmerzensgeld ging. Es klagten hauptsächlich Frauen, bei denen etwa Brustoperationen nicht nach Wunsch verliefen, die mit offenen Wunden und ähnlichem zu kämpfen hatten. Vor dem Amtsgericht allerdings stand der Arzt nicht wegen einer verpfuschten OP, sondern "weil Sie durch Ihr selbstherrliches Vorgehen andere in enorme Gefahr gebracht haben", wie ihm Staatsanwältin Johanna Heidrich vorwarf.

Thomas S. selbst fühlt sich vom Gesundheitsamt verfolgt. Er wittert ein Komplott von Konkurrenten. Staatsanwältin Heidrich sah das anders. Das Gesundheitsamt der Stadt fand die Zustände in seiner Praxis unhaltbar und erließ eine Untersagungsanordnung. Also kein Bauchlifting oder keine Brustvergrößerung mehr, bevor nicht gravierende Mängel behoben werden. Als da waren: Thomas S. operierte Patienten in Vollnarkose ohne Anästhesisten. Laut einer Gutachterin soll er Patientinnen sogar gesagt haben, sie könnten vor dem Eingriff ruhig frühstücken. "Wenn es da zu Übelkeit aufgrund der Medikamente kommt, kann beim Einatmen in Narkose Mageninhalt oder -säure in die Luftwege gelangen", so die Gutachterin. Die daraus resultierenden Verätzungen der Lunge würden "sehr schnell tödlich enden". Nach dem Eingriff ließ er Patienten auch alleine liegen. Eine Zeugin berichtete: "Nach dem Aufwachen lag nur ein Zettel da."

Die Liste der Verfehlungen geht weiter mit einer fehlenden Notfallversorgung, wie etwa einem Sauerstoffgerät, und einer mangelnden oder völlig unterlassenen Aufklärung der Patienten. Über mögliche Risiken, den OP-Verlauf oder Erfolgsaussichten sei nicht gesprochen worden, kritisierte Staatsanwältin Johanna Heidrich in ihrem Plädoyer. Thomas S. erzählte den Patienten auch nicht, dass er ohne Haftpflichtversicherung operierte. Und der Sterilisator für die OP-Instrumente sei laut Heidrich nicht gewartet worden.

Thomas S. hätte die Mängel beseitigen und weiteroperieren können. Aber das tat er nicht. Er machte weiter, wie bisher. Sogar dann noch, als ihm die Approbation entzogen wurde. Es seien laut Staatsanwältin "teilweise sehr junge und labile Frauen" gewesen, die S. vertrauten. Eine etwa litt monatelang unter offenen Wunden an der Brust. S. bläute den Patienten ein, nach der OP ja nicht in eine Klinik zu gehen. Er selbst tauchte ab und war nicht erreichbar.

Verteidigerin Ricarda Lang erklärte, ihr Mandant habe das Schreiben vom Gesundheitsamt nicht erhalten. Und die "Frauen aus dem Milieu" hätten schon gewusst, auf was sie sich da einlassen. "Ein Eingriff in einer Villa, wo nur eine Krankenschwester da ist, wo bar bezahlt wird, da weiß man doch, dass da was nicht stimmen kann", meinte Lang.

"Hätten die Frauen alle Mängel erkannt, hätten sie einer Operation nicht zugestimmt", urteilte Richterin Susanne Rainer. Thomas S., der von einem Psychiater für schuldfähig erklärt wurde, redet ihr bei der Urteilsverkündung ständig dazwischen. Und ganz am Ende wettert er: "Wir gehen in Berufung."