29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Vor Gericht in München Hohe Preise, aber auch hohe Strafen

Ein 25-Jähriger aus Hamburg reiste nach München, um Kokain zu verkaufen. Er hatte gehört, dass die Preise für die Droge an der Isar höher seien.

Seine potenziellen Kunden klärten ihn auf, welche Strafen in Bayern für Rauschgifthandel verhängt würden. Der Angeklagte sagt, dass er daraufhin nach Hamburg zurückreisen wollte.

Allerdings war er da schon einer Polizeistreife aufgefallen. So verurteilte ihn das Amtsgericht München zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Von Stephan Handel

München ist bei Gewerbetreibenden aller Branchen recht begehrt, das ist keine neue Nachricht. Ein Drogendealer jedoch wird nun teuer für den Versuch bezahlen, seinen Kundenkreis von Hamburg nach Bayern zu erweitern: Für drei Jahre und drei Monate schickte ihn das Amtsgericht ins Gefängnis - dabei hatte er gerade erst mit den Vorbereitungen für die Expansion begonnen und noch kein einziges Geschäft zustande gebracht.

Der 25-jährige Mann kam aus Hamburg; dort hatte er ein gutes Pfund Kokain eingekauft, zu einem Grammpreis von 40 Euro. Er hatte allerdings gehört, dass die Preise an der Isar deutlich höher liegen würden als an der Elbe - bis zu 160 Euro pro Gramm. So dachte er, dass er immer noch gut verdienen würde, wenn er hier seine Ware unter dem Marktwert für 60 oder 70 Euro verkaufen würde. Deshalb reiste er nach München, deponierte exakt 589,3 Gramm Koks in einem Schließfach am Ostbahnhof und machte sich an die Kundenakquise, indem er Proben des Stoffes an mögliche Abnehmer verteilte. Allerdings waren seine geschäftlichen Aktivitäten einer Polizeistreife aufgefallen - sie kontrollierten ihn, fanden das Rauschgift und nahmen den Mann fest.

Vor dem Schöffengericht am Amtsgericht gab er alles zu und erklärte, er rauche seit zehn Jahren täglich bis zu fünf Gramm Cannabis, dazu gebe es gelegentlich Kokain, Ecstasy und MDMA. Eigentlich, so sagte er, hatte er sich schon entschlossen, sofort wieder nach Hamburg zurückzureisen: Seine potenziellen Kunden hatten ihn nämlich darüber aufgeklärt, welche Strafen in Bayern für Rauschgifthandel normalerweise vergeben werden, da erschien ihm die Risiko-Abwägung wohl doch zu unvorteilhaft. Allein es war zu spät: Neben den 39 Monaten Haft verurteilte ihn das Gericht zur Einweisung in eine Entziehungsanstalt, allerdings kann er eine Drogentherapie erst antreten, wenn er einen Teil der Haftstrafe verbüßt hat.

Die große Menge an hartem Rauschgift wirkte sich strafverschärfend aus - mildernd hingegen der Umstand, dass die komplette Menge sichergestellt wurde, dass der Angeklagte geständig war und dass er bereit ist, sich einer Therapie zu unterziehen. Außerdem, so heißt es in der Urteilsbegründung, zeigte er sich "vom Strafverfahren und der Untersuchungshaft beeindruckt".