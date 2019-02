14. Februar 2019, 18:43 Uhr Vor Gericht Haftstrafen für Dating-Betrüger

Zwei Männer, die mit Love-Scamming fast 400 000 Euro zu ergaunert haben, sind vom Landgericht zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden.

Es ist eine perfide Art, sich das Vertrauen anderer Menschen zu erschleichen: Love-Scamming, zu Deutsch etwa Liebesschwindel, nennt sich die Masche, mit der die Täter über Datingportale im Internet den Kontakt zu ihren Opfer herstellen und sie dazu überreden, ihnen Geld zu überweisen.

Zwei aus dem westafrikanischen Ghana stammende Männer, die daran beteiligten waren, unter anderem von einer Starnbergerin mit Love-Scamming fast 400 000 Euro zu ergaunern, sind jetzt vom Landgericht München I verurteilt worden. Wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in zwei Fällen verurteilten die Richter der 9. Strafkammer den 29-jährigen Desmond T. zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Ein 37 Jahre alter Mitangeklagter erhielt wegen Beihilfe in zwei Fällen ein Jahr und zwei Monate Haft. Da sich der Mann bereits seit Dezember 2017 in Untersuchungshaft befand, wurde der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben.

Das Opfer aus Starnberg hatte am zweiten Prozesstag eindrücklich geschildert, wie es den Komplizen der Angeklagten gelang, ihr Vertrauen zu erschleichen und sie dazu zu bringen, immer wieder Geld zu überweisen. Die Starnbergerin hatte sich nach dem Tod ihres Mannes auf einem Dating-Portal angemeldet und fand Kontakt zu einem vermeintlichen US-Soldaten, der laut Staatsanwaltschaft gar nicht existiert. Vielmehr handelte es sich um ein Mitglied der Bande.

Er brachte die Starnbergerin dazu, fast ihre gesamten Rücklagen fürs Alter zu überweisen. Die Frau schilderte die Chats als eine Form von "Gehirnwäsche". Als sie bemerkte, dass sie Betrügern aufgesessen war, hatte sie sich das Leben nehmen wollen, ließ sich aber dann in eine psychiatrische Klinik einweisen. Dort wurde sie zwei Jahre stationär behandelt. Die Anwälte der Angeklagten gaben den Opfern in ihren Plädoyers eine Mitschuld und warfen ihnen Leichtgläubigkeit vor.