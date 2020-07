Aus einem Flirt ist in der Nacht auf Dienstag ein Raub geworden. Eine 23-jährige Münchnerin hatte in einem Schnellrestaurant in der Altstadt einen jungen Mann kennengelernt. Die beiden vereinbarten, gemeinsam mit dem Taxi zur Wohnung der Frau in Obermenzing zu fahren. Dort wollte er mit in die Wohnung kommen. Als die Frau dies ablehnte, schlug der Mann ihr mehrmals mit der Hand ins Gesicht, so dass sie zu Boden ging. Laut Bericht der Polizei vom Dienstag trat der Mann nach der am Boden liegenden Frau und entriss ihr die Handtasche. Zu Fuß flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Passanten entdeckten die leicht verletzte Frau und verständigen die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein. Er war schlank und trug einen Dreitagebart, nach vorn gekämmte Haare und eine schwarze Lederjacke. Die Polizei sucht Zeugen.