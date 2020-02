Ein Mann, der mit einem 15 Zentimeter langen Messer herumfuchtelt - darauf wurden zwei Türsteher vor der 089-Bar am Maximiliansplatz am frühen Sonntagmorgen aufmerksam; sie riefen die Polizei. Als der Mann das bemerkte, flüchtete er zu einem Transporter, der in der Nähe parkte. Dieser fuhr in Richtung Pacellistraße davon. Er kam aber nicht weit: An der Theatinerstraße stoppten Polizeibeamte den Wagen. Weil sie nicht wussten, was sie erwartete, näherten sie sich mit gezogener Waffe. Die beiden Autoinsassen stiegen aus und ließen sich widerstandslos festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß, das Auto war außerdem nicht versichert. Der Beifahrer war mutmaßlich die Person mit dem Messer, er wurde wegen Bedrohung angezeigt.