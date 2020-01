26 Jahre lang leitete Günther Bauer die Innere Mission in München. Im Februar geht er in Ruhestand.

Als Günther Bauer in München seinen ersten Arbeitstag als Vorstand der Inneren Mission antrat, war Norbert Blüm Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und Horst Seehofer zuständig für Gesundheit. Fast 26 Jahre ist das nun her, seitdem hat Bauer das Unternehmen der Diakonie zu einem einflussreichen Wohlfahrtsverband in München und Oberbayern geführt. 1994 übernahm Bauer die Innere Mission mit 632 Mitarbeitern, jetzt sind es 3100. Der Jahresumsatz stieg von 61 Millionen Euro auf heute etwa 270 Millionen Euro. Doch trotz der Erfolgsgeschichte bleibt Bauer bescheiden: "Jeder Chef ist so stark wie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen", sagte er in seiner letzten Jahrespressekonferenz am Donnerstag. Ende Februar geht Bauer in den Ruhestand.

Bauer hat viel bewegt in München, obwohl er sich nicht in den Vordergrund gedrängt hat. In den Neunzigerjahren expandierte die Innere Mission, es entstanden Kindertageseinrichtungen, Diakoniestationen und Einrichtungen für Betreutes Wohnen, auch in der Flüchtlingsbetreuung und bei der Hilfe von Obdachlosen machte sich die Innere Mission einen Namen weit über München hinaus. Trotzdem sagt Bauer heute: "Es ist nicht alles gelungen, was ich vorhatte." Zuletzt wollte er den angemieteten Gebäudekomplex der Diakonia in der Dachauer Straße kaufen, um seinem Nachfolger Thorsten Nolting, der am 1. Juni Bauers Stelle übernimmt, mehr Planungssicherheit zu geben. Doch der Kauf scheiterte kurz vor Vertragsabschluss.

Am Donnerstag zog Bauer eine gemischte Bilanz der Sozialpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Es habe eine "sehr starke Ökonomisierung des Sozialen" gegeben. Soziale Themen müssten hingegen zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören. Im Bereich der Pflege fordert der 65-Jährige, dass die Pflegeversicherung, die im Jahr seines Amtsantritts als Teilleistungssystem konzipiert wurde, zu hundert Prozent solidarisch finanziert werden müsste, auch die Kosten für das Pflegepersonal. Pflegekosten sollten demnach nicht weiter zu Lasten der Bedürftigen und der Sozialhilfeträger gehen.

In der Jugendhilfe sieht Bauer München oftmals als Vorreiter in Deutschland, hier habe sich ein sehr differenziertes System zur Unterstützung und Förderung Minderjähriger entwickelt. Auch die Unterstützung von obdachlosen Menschen gerade mit dem Angebot von kostenlosen Schlafplätzen in der Bayernkaserne, das von der Stadt finanziert und von der Inneren Mission betreut wird, sei "wirklich eine singuläre Geschichte in Deutschland". Doch gerade bei derartigen freiwilligen Leistungen müsste eine Kommune wie München von staatlicher Seite stärker unterstützt werden, betonte Bauer.

Als größte Herausforderung für München sieht der scheidende Chef der Inneren Mission die weiterhin extrem angespannte Wohnungssituation. Denn damit verbunden sei auch der eklatante Fachkräftemangel, weil sich viele Normalverdiener keine Wohnung in München leisten können. Dabei verdient eine Pflegefachkraft bei der Inneren Mission mit allen Zuschlägen als Einstiegsgehalt etwa 3500 Euro brutto plus Weihnachtsgeld. Doch das reicht in München oftmals nicht aus, um die Miete zu bezahlen. Seit einigen Jahren fordert Bauer deshalb Kommune und Staat auf, viel stärker in den Wohnungsbau einzusteigen. Es gehe nicht nur darum zu fördern, sondern ums "Selbermachen".

Bauer hat seinen Abschied Ende Februar bereits eingeläutet. Im Oktober gab er seine Position als Sprecher der freien Wohlfahrtsverbände vorzeitig an Andrea Betz ab. Auch in Zukunft werde es ihm angesichts mehrerer Ehrenämter "nicht ganz langweilig werden", versichert er. Eines wünscht er sich jedoch: Er will nicht, dass irgendwann eine Einrichtung der Inneren Mission nach ihm benannt wird. Denn "diakonische Arbeit ist gemeinschaftliche Arbeit", sagt er.