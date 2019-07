19. Juli 2019, 18:54 Uhr Vor dem Hauptbahnhof Geisterfahrt mit dem Lkw

Ein 40-Tonner war am Donnerstag vor dem Hauptbahnhof als Geisterfahrer unterwegs. Einer Streife fiel auf, wie ein Brummi-Fahrer einen Lkw mit Sattelaufleger vom Alten Botanischen Garten aus Richtung Bayerstraße gegen die Fahrtrichtung in die Einbahnstraße steuerte. Der Fahrer hatte Glück, dass zu diesem Moment niemand entgegenkam und der Verkehr nicht behindert wurde. Als die Beamten das Gefährt stoppten, stellten sich fest, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 46-Jährige 2,6 Promille im Blut hatte. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme gebracht und musste seinen Führerschein abgeben. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Strafe leisten. Die Logistikfirma, die den Mann beschäftigte, musste einen Ersatzfahrer schicken, der den Sattelzug vom Bahnhof zu seinem Bestimmungsort steuerte.