"SPD droht mit Verfassungsklage" vom 25. Juni und "Parlamentsbeteiligungsverbesserungsgesetz" vom 26. Juni:

"Manche deutschen Wörter sind so lang, dass man sie nur aus der Ferne ganz sehen kann". Sie gleichen eher einem "Umzug sämtlicher Buchstaben des Alphabets". An dem Wortungetüm: "Infektionsschutzmaßnahmen-Parlamentsbeteiligungsverbesserungsgesetz" hätte der amerikanische Schriftsteller Mark Twain seine helle Freude gehabt. Die Gesetzesvorlage sollte der SPD-Fraktionschef, Horst Arnold, aber doch lieber unter einem prägnanteren Titel im Landtag einbringen. Mit demselben Ziel: Den parlamentarischen Betrieb auch während einer Pandemie aufrechtzuerhalten.

Demokratie ist schließlich keine Seuche, die man in Krisenzeiten einfach in Quarantäne steckt.

Genaugenommen regiert Markus Söder seit Beginn der Pandemie nicht anders als sein ungarischer Kollege Viktor Orbán. Also mehr oder minder vollständig am Parlament vorbei. Wenn die Opposition wissen möchte, was die Regierung vor hat, solle sie das doch bitte der "intensiven medialen Berichterstattung" entnehmen. Die ist, anders als in Ungarn, bei uns immerhin noch nicht eingeschränkt. Auch wenn Bundesinnenminister Horst Seehofer das nicht immer gefällt.

Bevor auf einem chinesischen Wildtiermarkt oder in einem deutschen Schlachthof wieder ein Virus ausbüchst und unser Ministerpräsident über die intensive mediale Berichterstattung eine zweite Welle ankündigt, sollte man, wie die SPD zurecht fordert, für die Zukunft klar verbindliche Vorgaben erarbeiten. Damit die Regierung bei der nächsten Seuche keinen weiteren Alleingang startet. Nicht dass Pandemien einmal die Steilvorlage liefern, um die Demokratie dauerhaft auszuhebeln.

Manfred Jagoda, Ismaning