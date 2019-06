2. Juni 2019, 18:58 Uhr Von Indie bis Postcore Metal Andere Stile

Shmagi Liklikadze spielt in vier Bands. Neben We Too, Will Fade sind das Scratch The Floor , SUNDOG und ein neues Projekt, das seinen Namen noch nicht gedruckt lesen möchte. Früher war er Mitglied von Varo .

Shmagi Liklikadze, 25, spielt Bass in vier Bands

Von Max Fluder

Für Musiker, die ihr ganzes Leben lang nur in einer Band spielen, hat Shmagi Liklikadze große Bewunderung übrig. Der 25-Jährige könnte das nicht. Im Gegenteil, er würde es bereuen. Der Bassist sagt: "Vielleicht wäre ich als Musiker erfolgreicher gewesen. Es hängt aber auch davon ab, wie man Erfolg festhält. Sind fertiggestellte Alben oder Tourneen und Auftritte das Wahre?"

Für Shmagi ist die Antwort eindeutig: Ihm geht es um die Touren und die Auftritte. Und das gehe nun mal besser, wenn man in mehreren Bands gleichzeitig aktiv ist. Vier sind es bei ihm. Und sie alle unterscheiden sich stilistisch; Indie ist dabei, aber auch Postcore Metal. Der Bassist nutzt diese Vielfalt, um "sich selbst zu entdecken", wie er sagt. Auf der Bühne identifiziert er sich im unterschiedlichen Maße mit dem, was er spielt. "Was möchte ich machen? Was nicht? "

Soll er seine Lieblingsband nennen, dann ist es We Too Will Fade. Sich auszuprobieren, genießt er trotzdem: "Jede Band bringe ihre ganz eigenen, spannenden Persönlichkeiten mit sich." Manchmal denkt er, dass er vier Mal existiert. Aber das müsse so sein, denn: "Man kann auf einem Indie-Konzert nicht als Hardcore-Person auftreten."