Auch an diesem Wochenende funktioniert der öffentliche Nahverkehr wegen diverser Bauarbeiten nicht reibungslos. Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor kann der Abschnitt der U 1 und U 2 zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz nur eingleisig befahren werden. Von diesem Freitag um 23 Uhr bis zum Montag um 5 Uhr gilt deshalb folgendes Programm: Die U 1 verkehrt zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt. Im Südteil verkehren zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz alle zwölf Minuten Pendelzüge. Die U 2 fährt zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost durch, aber nur alle zwölf Minuten. Wer aus Richtung Feldmoching kommt und weiter Richtung Messestadt will, muss am Hauptbahnhof in die weiterführende U 2 umsteigen. Auch an den Tunnelbahnhöfen der S-Bahn wird weiter gearbeitet. In den Nächten auf Samstag und auf Sonntag enden die jeweils letzten Züge teilweise am Haupt- und am Ostbahnhof. Details zum Fahrplan finden sich in Aushängen an den Stationen und im Internet unter s-bahn-muenchen.de.