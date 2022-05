Eine Schnellbuslinie von Freiham bis zu den U-Bahnhöfen Moosach und Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) fordert der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied. Eine solche sei angesichts des massiven Einwohnerzuwachses im Stadtbezirk dringend notwendig, argumentieren die Lokalpolitiker. Denn bislang gebe es nach Norden "keine sinnvolle Anbindung". Zwar bestünden bereits Buslinien in diese Richtung, diese böten aber "keine attraktive Verbindung". Der Bus 143 etwa braucht vom Bildungscampus Freiham bis zum OEZ laut Fahrplan mehr als 40 Minuten. Dass die Stadt zumindest für eine Teilstrecke eine Tramverbindung prüft, ist den Bürgervertretern im Münchner Westen dabei durchaus bewusst. "Aber bis die kommt, das dauert", sagt Antragssteller Robert Brenner (SPD). Eine in dieser Richtung verkehrende Schnellbuslinie, die im Idealfall auch an den S-Bahnhöfen Ober- und Untermenzing Halt machen soll, könnte außerdem das Neubaugebiet am Dreilingsweg besser erschließen, sagen die Aubinger Stadtteilvertreter.