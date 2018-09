11. September 2018, 18:56 Uhr Von Donnerstag an U 1 und U 2 fahren nur im 20-Minuten-Takt

Weil am U-Bahnhof Sendlinger Tor eine Weiche erneuert werden muss, fahren die Linien U 1 und U2 von diesem Donnerstag bis voraussichtlich einschließlich Dienstag, 18. September, jeweils schon von etwa 23 Uhr an nur alle 20 Minuten. Außerdem halten an den Stationen Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße die Züge in beiden Richtungen am selben Gleis (Bahnsteig Richtung Olympia-Einkaufszentrum beziehungsweise Feldmoching). Freitag- und Samstagabend werden die Arbeiten ausgesetzt; in diesen Nächten wird das reguläre Angebot gefahren.