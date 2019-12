Zwei verbotene Butterfly-Messer, 120 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch sowie 25 THC-Liquid Zigaretten haben Zöllner am Donnerstag in verschiedenen Postpaketen aus den USA entdeckt.

"Die Versender hatten die verbotenen Waren teilweise besonders in den Postpaketen versteckt, in der Hoffnung nicht entdeckt zu werden", sagt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts. In einem Fall war das Haschisch in einer als Abführmittel getarnten Plastikflasche.