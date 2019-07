3. Juli 2019, 18:51 Uhr Vom Rechtsanwalt zum Designer Zwirn an den Knöpfchen

Maximilian Schmidt interpretiert traditionelle Trachtenhemden neu

Von Franziska Gerlach

Karomuster, womöglich im Stil einer Wirtshaustischdecke? "Das gefällt mir persönlich nicht so gut", sagt Maximilian Schmidt, 36. Er lacht, als erhielte diese vorsichtige Formulierung dadurch mehr Gewicht. Nein, die Inszenierung der bayerischen Lieblichkeit in der Mode ist wirklich nicht sein Ding. Und unter einem schönen Trachtenhemd stellt er sich definitiv etwas anderes vor.

Schmidt ist in Schäftlarn aufgewachsen, wohnt in München und ist eigentlich Rechtsanwalt. Doch weil er kein Hemd fand, das ihm gefiel, wurde er zum Designer. "So richtig gepasst hat irgendwie auch keins", sagt er und breitet eines seiner schmal geschnittenen Hemden auf dem Kneipentisch vor sich aus, die erste Lieferung traf im Sommer 2018 aus einem portugiesischem Textilbetrieb ein: mit Zwirn umwickelte Knöpfchen, ein kleiner Stehkragen, geschneidert aus robustem Baumwoll- oder Leinenstoff. Bei den Hemden, die den Namen "Hund Sans Scho" im Etikett tragen, ist es wie bei vielen guten Dingen: Sie schreien nicht nach Aufmerksamkeit. Das ist ein dankenswerter Zug, gerade in der Trachtenmode, die in den vergangenen Jahren nicht unbedingt mit Zurückhaltung geglänzt hat.

Schillernde Dirndlschürzen aus Polyester, mit Edelweiß bestickte Lederhosen, Hirschhornknöpfe aus Plastik oder derb karierte Hemden. Vor allem zur Wiesnzeit lassen sich doch recht eigentümliche Maskeraden beobachten. Allerdings dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Tracht ursprünglich, "ein Arbeitsgewand" war, wie das so schön heißt. Auch unterscheide sich das bayerische Trachtenhemd des 19. Jahrhunderts im Grunde nicht sonderlich von einem norddeutschen Fischerhemd, sagt Schmidt. Man trug die Hemden auf dem Feld und daheim, für die Kirche wurde ein Kragen angeknöpft. Gingen sie kaputt, wurden sie geflickt, so oft, bis sich die Löcher nicht mehr bezwingen ließen.

Mit Schmidt kann ein Gespräch über ein an sich grundsolides Kleidungsstück nahezu philosophische Qualitäten annehmen. Und bevor sich der Anwalt vor gut eineinhalb Jahren mit seinem langjährigen Freund Nicolas Grappe an eine eigene Interpretation des Trachtenhemdes machte, blätterte er im Familienalbum, sah sich Fotografien seiner Urgroßeltern an, entdeckte an ihren Hemden Elemente wie Stehkrägen oder den pfeilförmige Riegel, wie sich die kleine Stoffapplikation unterhalb der Knopfleiste nennt.

Dieses Stückchen Stoff ist so etwas wie das Markenzeichen von "Hund Sans Scho". Sich im Design zu verkünsteln, das liegt Schmidt fern: "Wir wollen nicht gestalten, um zu gestalten." Das Hemd soll ein bequemes, unkompliziertes Teil zum Hineinschlüpfen sein. Am liebsten sähe es Schmidt, wenn die Leute das Hemd im Sinne seiner eigentlichen Bestimmung wieder jeden Tag anzögen. Zu Jeans ins Büro, zu Sneakers in die Bar.

Bei Instagram begegnet einem Schmidt dann oft selbst, von Kopf bis Fuß in Tracht (inklusive Hemd, natürlich). "Wenn man gründet, macht es Sinn, die Marke auf sich zuschneiden", sagt Schmidt. An diesen Nahkontakt zum Designer wird sich mancher erst gewöhnen müssen, in diesen unverbindlichen, globalisierten Zeiten kann er aber durchaus zur Kundenbindung beitragen. Und Schmidt ist nicht nur in der virtuellen Welt das Gesicht der Marke, er sucht tatsächlich den Kontakt zu den Leuten. Zur Wiesn 2018 gab es einen Pop-up-Store im Glockenbachviertel, bei einem Stadtteilfest in Giesing war das Lable bei einem befreundeten Schneider und einem Barbier vertreten.

Mittlerweile gibt es die Trachtenhemden für Kinder, für Frauen führt das Label Blusenkleider, für Männer kommen bald Westen. Am Tegernsee, am Chiemsee und in Südtirol sind die Sachen zu haben, in München in den Geschäften der Münchner Manufaktur und bei Lodenfrey. Dass seine Entwürfe bei den "echten Trachtlern" gut ankämen, darauf sei er besonders stolz. Echte Trachtler? Münchner? Bayern? Ausgeschlossen fühlen soll sich niemand. Der Texaner, der im vergangenen Jahr in den Pop-up-Store gestolpert sei, hätte aber schon geschluckt ob des Preises, 100 Euro für ein Hemd. Letztlich kaufte er es aber doch. Könne er in den USA ja genauso tragen, das Münchner Hemd.