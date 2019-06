2. Juni 2019, 18:58 Uhr Vom Musical bis Blues Prioritäten setzen

Johannes Rothmoser spielt Drums und sampelt in den Bands Matthew Matilda, TheNiceNice, Amelie // 23 Karat und DeHörmann . Nebenbei spielt er Schlagzeug in dem Musical "Die fabelhafte Welt der Amelie".

Johannes Rothmoser, 27, sitzt bei drei Bands hinter den Drums

Von Max Fluder

Johannes Rothmoser spielt an vielen Orten, bald auch in China. Der 27-Jährige springt ein für den Drummer einer Cover-Band. Dafür findet er die Zeit, obwohl er schon in vier Bands aktiv ist und dazu noch bei einem Musical mitspielt. Stress spürt Johannes nicht mehr. Auch der ständige Wechsel stört ihn nicht: "Man muss halt umschalten in die verschiedenen Rollen." Beim Musical "setzt die Musik die Akzente". Bei Bands ist die Musik das Zentrum, und manchmal sind es auch die Musiker selbst, die unersetzlich sind.

Wieso spielt er in so vielen Bands? "Weil ich nicht viele andere Sachen kann", sagt er selbstironisch und ergänzt: "Es fühlt sich nie nach Arbeit an." Er sei kein Komponist oder Songschreiber, sondern arbeite halt gerne in verschiedenen Bands. Nach einer Jazz-Phase vermisse er andere Stile. Seine Arbeit soll ihn vollkommen ausfüllen. Prioritäten zu setzen, macht ihm keine Probleme . The NiceNice und Matthew Matilda sind seine "Band-Bands". Eine Tour, lange Zeit mit nur einer Band zu spielen, würde er nicht ausschlagen. Ein Blick in die Zukunft: Er hofft, bald mit Synthesizern arbeiten zu können und auch seiner Leidenschaft für Blues nachzugehen. Noch ist er am Überlegen, mit wem.