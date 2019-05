1. Mai 2019, 19:02 Uhr München heute Vom 1. Mai, zivilem Ungehorsam und Aperol Spritz

So sieht ziviler Ungehorsam in München aus.

Von Sara Maria Behbehani

Dafür, dass der 1. Mai traditionell ein Tag der Demonstrationen und der Wut ist, ist dieser Mittwoch äußerst friedlich verstrichen. Ein paar Tausend fanden sich zur Mai-Demo am Marienplatz ein, der Rest tummelte sich lieber im Englischen Garten oder an der Isar. Ganz im Gegensatz zu den Franzosen, die den Protest auf die Straßen von Paris brachten.

Aber die Franzosen sind ja ohnehin besser im Krawallmachen als die Deutschen und als die Münchner ohnehin. Hier sieht ziviler Ungehorsam - das haben wir dieser Tage gelernt - so aus, dass man zwar Graffiti auf Züge sprüht. Aber selbst das fast noch anständig.

Aperol Spritz, das ist die Verkörperung des Münchner Stadtgefühls, besonders an einem Frühlingstag wie heute. Nicht mal das Maibaum-Aufstellen macht hier am Tag der Arbeit Arbeit. Die Allacher Burschen hieven einen 2,8 Tonnen schweren Maibaum gen Himmel. Nicht jedoch mit Muskelkraft, denn das ist auf öffentlichem Münchner Grund nicht erlaubt. Stattdessen rückt ein Spezialkran der Feuerwehr an - und eine wahre Justierungsorgie nimmt ihren Lauf, schreibt mein Kollege Tom Soyer.

Hier geht halt alles ein wenig ruhiger und bequemer zu. Es gibt nicht viel, das den gemächlichen Puls der Bayern aus dem Takt bringt, auch nicht ein 1. Mai. Und ob Sie nun noch Wochenende haben oder schon wieder, genießen Sie dieses Gefühl und trinken einfach einen Aperol Spritz in der Sonne.

Das Wetter: zunächst noch sonnig, gegen Abend gehen Regengüsse nieder. Temperaturen bis 19 Grad.

Reiter will München-Zulage für städtische Mitarbeiter verdoppeln Das fordert der Oberbürgermeister für untere und mittlere Einkommen. Die Grünen wollen das "Vorwahlgeschenk der SPD" nicht ablehnen. Ihnen und der CSU geht die Idee aber nicht weit genug. Zum Artikel

"Das Wohl der Menschen soll noch mehr im Mittelpunkt stehen" Die kommunalen Krankenhäuser sollen in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt werden, um Steuern zu sparen. Im Jahr 2013 wehrten sich die Gewerkschaften dagegen, weil sie ihre Macht in Gefahr sahen. Doch nun unterstützen sie den Vorschlag. Zum Artikel

Freibadsaison eröffnet - ab ins Wasser Im Schyrenbad kann schon wieder wieder draußen geschwommen werden - auch frühmorgens und bei jedem Wetter. Zum Artikel

Flex-Parken in der Luisenstraße Es ist ein einzigartiger Test in der Maxvorstadt ist: In einem bestimmten Abschnitt dürfen Räder und Autos abwechselnd stehen. Zum Artikel

