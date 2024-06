Von Maik Rosner

Marius Herzig sitzt auf einem Sofa im Volunteer-Center auf dem Parkplatz Nord der Fußball-Arena in Fröttmaning. Es geht auf den Feierabend zu, das dritte von sechs EM-Spielen in München zwischen Slowenien und Serbien liegt mehr als zwei Stunden zurück. Doch in der Volunteer-Zentrale ist an diesem Mittwochabend wenig davon zu spüren, dass alle schnell nach Hause wollten.