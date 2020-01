Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Schwabing drei junge Männer beim Fahrradklau in großem Stil ertappt. Einer Zivilstreife hatte gegen 2.30 Uhr in der Isoldenstraße zwei Männer kontrolliert, von denen einer ein Mountainbike schob. Sie hatten einen großen Bolzenschneider dabei und die Schlüssel für einen Transporter. Ein dritter Mann, der mit einem Rad davongefahren war, wurde wenig später gestellt. Den Transporter der Gruppe fanden die Polizisten in der Heidelberger Straße, auf der Ladefläche standen insgesamt 14 teure Räder.