Der Münchner IG-Metall-Chef und SPD-Stadtrat Horst Lischka wird bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten. Das politische Mandat und sein Beruf seien schon jetzt zeitlich kaum zu vereinbaren, sagte Lischka. Die Perspektiven gerade in der Automobil- und Lkw-Industrie ließen erahnen, dass ihn künftig die Transformation der großen Konzerne und der Kampf um die Arbeitsplätze beruflich noch mehr fordern würden. "Das könnte zu einem Spagat führen, mit dem man niemandem mehr gerecht wird." Die Münchner IG-Metall hat 47 000 Mitglieder. Lischka sitzt für sie im Aufsichtsrat von BMW, MAN und Krauss Maffei. Auch in der IG-Metall-Zentrale in Frankfurt ist er engagiert. Dem Stadtrat gehört er seit 2008 an.