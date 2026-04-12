„Fschhhhhh!“ Einatmen, die Welle kommt. Ausatmen, die Welle geht. „Fschhhhhh!“ Elf Menschen liegen am Boden und synchronisieren ihre Atmung, der Bauch, der Brustkorb, sie heben und senken sich im Takt. Sie belüften und entlüften sich mit einem sanften „Fschhhhhh“, als würde Wasser über feinen Kieselsand schwappen und wieder zurückfließen ins Meer. Eine Yoga-Klasse, die ihre Atemräume meditativ erkundet?
Premiere von „Tide“ am Münchner VolkstheaterBreakdance im zeitgenössischen Tanz? Passt fantastisch
Lesezeit: 3 Min.
Zwei junge Münchner Choreografen begeistern im Volkstheater mit der Vitalität ihrer ganz eigenen Bewegungssprache. Warum „Tide“ beeindruckendes Tanztheater ist.
Kritik von Jutta Czeguhn
Theater:#Me too unterm Kronleuchter
Das „Fräulein Else“-Solo feiert München-Premiere und bringt die Schauspielerin Julia Riedler und die Regisseurin Leonie Böhm an die Kammerspiele zurück.
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