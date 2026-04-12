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Premiere von „Tide“ am Münchner VolkstheaterBreakdance im zeitgenössischen Tanz? Passt fantastisch

Lesezeit: 3 Min.

Das ewige Auf und Ab: Anne Schwarzelt und Brooklyn Odunsi Ifeacho, die auch die Bühne und die Kostüme für „Tide“ kreiert haben.
Das ewige Auf und Ab: Anne Schwarzelt und Brooklyn Odunsi Ifeacho, die auch die Bühne und die Kostüme für „Tide“ kreiert haben. Marcella Ruiz Cruz

Zwei junge Münchner Choreografen begeistern im Volkstheater mit der Vitalität ihrer ganz eigenen Bewegungssprache. Warum „Tide“ beeindruckendes Tanztheater ist.

Kritik von Jutta Czeguhn

„Fschhhhhh!“ Einatmen, die Welle kommt. Ausatmen, die Welle geht. „Fschhhhhh!“ Elf Menschen liegen am Boden und synchronisieren ihre Atmung, der Bauch, der Brustkorb, sie heben und senken sich im Takt. Sie belüften und entlüften sich mit einem sanften „Fschhhhhh“, als würde Wasser über feinen Kieselsand schwappen und wieder zurückfließen ins Meer. Eine Yoga-Klasse, die ihre Atemräume meditativ erkundet?

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Das „Fräulein Else“-Solo feiert München-Premiere und bringt die Schauspielerin Julia Riedler und die Regisseurin Leonie Böhm an die Kammerspiele zurück.

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