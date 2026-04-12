„Fschhhhhh!“ Einatmen, die Welle kommt. Ausatmen, die Welle geht. „Fschhhhhh!“ Elf Menschen liegen am Boden und synchronisieren ihre Atmung, der Bauch, der Brustkorb, sie heben und senken sich im Takt. Sie belüften und entlüften sich mit einem sanften „Fschhhhhh“, als würde Wasser über feinen Kieselsand schwappen und wieder zurückfließen ins Meer. Eine Yoga-Klasse, die ihre Atemräume meditativ erkundet?