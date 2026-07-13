Der junge Mann tanzte eben noch zuversichtlich am Wasser, unter einem weichen Himmel aus Klaviertupfern und Akkordeon. Bilal Ahmad Samir dirigierte lächelnd einen Traum von Freiheit in die Luft. Vielleicht, weil ein Teil der Fluchtroute hinter dem jungen Mann liegt und vor ihm die See, und dahinter endlich das Ziel? Auf dem Meer aber muss er erkennen, dass die Flucht noch nicht vorüber, er noch nicht in Sicherheit ist. Er und die anderen verfallen in Panik, als Wind und Regen über sie hinweggehen. Die Bühne des Volkstheaters ist jetzt blau durchflutet. Ein musikalisches Rhythmus-Gewitter stanzt hinunter, und alles versinkt im Dunkel. Stille.